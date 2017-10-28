Ezeli rekabette neler yaşandı?

İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 43 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 123 karşılaşmanın 56'sını Galatasaray, 40'ını Trabzonspor kazandı, 27 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 160, Trabzonspor ise 134 kez gol sevinci yaşadı.

- Ligde de Galatasaray önde

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor.

Ligde yapılan 88 karşılaşmanın 39'unu Galatasaray kazandı, 28 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu, 21 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray 113, Trabzonspor ise 97 gol attı.

- Geçen sezon Trabzonspor güldü

Trabzonspor, Galatasaray ile geçen sezon ligde yaptığı her iki maçı da kazandı.

Bordo-mavililer, sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda 1-0, ikinci yarıda Medical Park'ta ise 2-0 galip geldi.

Öte yandan rekabette galibiyet sayısı bakımından geride bulunan Trabzonspor, son 6 lig maçında ise rakibine üstünlük kurdu. İki takım arasındaki son 6 lig maçından 4'ünde bordo-mavililer, 2'sinde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaştı.

- Trabzon'daki lig maçları

İki ekip arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin iki farkla önünde yer alıyor.

Trabzonspor, evindeki 44 maçta Galatasaray'ı 18 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri 16 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, biri Medical Park'ta oynanan maçlardaki 52 golüne, Galatasaray 55 golle karşılık verdi.

- Galatasaray deplasmanda zor kaybediyor

Galatasaray, Trabzonspor ile deplasmanda yaptığı son 22 lig maçında sadece 5 kez yenildi.

Sarı-kırmızılılar, Trabzon deplasmanında rakibini son 22 lig maçında 11 kez yendi, 6 kez de berabere kaldı, 5 kez kaybetti.

- Farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.

Trabzonspor ise 5 Ağustos 1978'de İstanbul'daki özel maç ile 1 Ekim 1995'te Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-1 yendi.

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçında filelere giden toplam 8 gol, taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

- Son 9 maçta beraberlik yok

Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde son 9 maçta beraberlik yaşanmadı.

İki takım arasında berabere biten son maç 2012-2013 sezonunun ilk yarısında Trabzon'da oynandı. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 23 Aralık 2012 tarihinde yapılan ve golsüz biten lig maçının ardından rekabette beraberliğe rastlanmadı. Bu maçın ardından tamamı ligde oynanan 9 müsabakadan 5'inde Galatasaray, 4'ünde Trabzonspor galip geldi.

- Ligde son 10 maç

Galatasaray ile Trabzonspor arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç

2012-2013

Trabzonspor-Galatasaray 0 - 0

Galatasaray-Trabzonspor 2 - 0

2013-2014

Galatasaray-Trabzonspor 2 - 1

Trabzonspor-Galatasaray 1 - 4

2014-2015

Galatasaray-Trabzonspor 0 - 3

Trabzonspor-Galatasaray 2 - 1

2015-2016

Trabzonspor-Galatasaray 0 - 1

Galatasaray-Trabzonspor 2 - 1

2016-2017

Galatasaray-Trabzonspor 0 - 1

Trabzonspor-Galatasaray 2 - 0