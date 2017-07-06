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Ezekiel Konyaspor'da

Aykut Kocaman'ın ardından takımın başına Mustafa Reşit Akçay'ı getiren Atiker Konyaspor, flaş bir transfere imza attı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 10:15
Ezekiel Konyaspor'da

Atiker Konyaspor, yeni sezon öncesinde 6. transferini gerçekleştirdi. Yeşil beyazlılar, 23 yaşındaki Nijeryalı golcü Imoh Ezekiel'in transferini tamamladı.

2014 yılında Standard Lieg'den Al- Arabi takımına 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Ezekiel, kariyerinde çıktığı 166 maçta 52 gol attı, 35 de asist yaptı.

Genç futbolcunun önümüzdeki günlerde Konya'ya gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

Ezekiel, geçtiğimiz sezon Katar Ligi takımlarından Al-Arabi formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 5 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

 

 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 10:15
  1. Konya
  2. Mustafa Reşit Akçay
  3. Katar
  4. Akça
  5. Nijerya
  6. Akçay
  7. Konyaspor
  8. Aykut Kocaman
  9. Nijer
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