Ezekiel Konyaspor'da

Atiker Konyaspor, yeni sezon öncesinde 6. transferini gerçekleştirdi. Yeşil beyazlılar, 23 yaşındaki Nijeryalı golcü Imoh Ezekiel'in transferini tamamladı.

2014 yılında Standard Lieg'den Al- Arabi takımına 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Ezekiel, kariyerinde çıktığı 166 maçta 52 gol attı, 35 de asist yaptı.

Genç futbolcunun önümüzdeki günlerde Konya'ya gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.