Ezberleri bozan “Vodafone Pass” paketleriyle gigabayt sayma dönemi bitecek

Vodafone, Türkiye’de ilk defa dünyanın en popüler uygulamalarını, internetinden yemeyen “Vodafone Pass” paketlerinde bir arada sunuyor. Vodafone’lular, “Vodafone Pass” paketleriyle Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, WhatsApp, Twitter, Facebook Messenger, İzlesene, Fenomen, Karnaval ve Power gibi uygulamaları kullanırken gigabayt saymak zorunda kalmayacak.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone, dijitalleşen dünyada değişen müşteri ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ediyor. Vodafone’lular, dijitalleşen dünyanın “sınırsız deneyimler kartı”nı sunan yeni “Vodafone Pass” ile Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Spotify, WhatsApp, Facebook Messenger, İzlesene, Fenomen, Karnaval ve Power gibiuygulamaları internetlerinden yemeden kullanabilecek. Vodafone, yeni “Vodafone Pass” paketleriyle abonelerine tutkularını sınırsız yaşayacakları yepyeni bir internet deneyimi sunacak.

Engin Aksoy : “Türkiye ile birlikte tüm Vodafone ülkelerinde pazardaki oyunu değiştiriyoruz”

Gelişen teknolojilerle birlikte kullanıcıların yeni “normalinin” sürekli bağlı kalmak olduğunu ifade eden Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Hızla dijitalleşen dünyamızda kullanıcılar biten gigabaytlarla uğraşmak, ek paket almaya çalışmak, WiFi peşinde koşmak istemiyor. En özel duygu ve anılarımızı paylaştığımız, yemekten müziğe pek çok tutkumuzu yaşadığımız dijital dünyada gigabaytların da ölçüsü olmasın istedik. Gigabayt sayma dönemini sona erdiren yeni “Vodafone Pass” paketleriyle, tüm abonelerimize sınırlara takılmadan ve gönül rahatlığıyla tutkularını yaşayabilecekleri bir internet deneyimi sunuyoruz. Yeni “Vodafone Pass” paketlerinde Türkiye’de ilk kez en popüler video, müzik, sosyal medya ve iletişim uygulamaları bir arada ve tarifedeki internetten yemiyor. Böylece pazardaki oyunu değiştirip, gigabaytların konuşulduğu bir dünyadan uygulamaların ve içerik servislerinin konuşulduğu, abonelerimizin diledikleri yerde diledikleri internet deneyimini yaşayabilecekleri bir dünyaya geçerek ‘Vodafone’da tutkularınızı yaşamak için sınırlara yer yok’ diyoruz. Vodafone olarak, abonelerimizin hayatını yenilikçi ürün ve servislerle kolaylaştırmaya devam edeceğiz.”

Dünyanın en büyük ve en popüler içerik sağlayıcılarıyla işbirliği yapılan yeni “Vodafone Pass” paketleri 4 seçenekten oluşuyor. “Vodafone Pass İletişim” paketiyle, WhatsApp, Facebook Messenger ve Vodafone Call+, Mesaage+ uygulamaları; “Vodafone Pass Müzik” paketiyle Spotify, Karnaval ve Power App uygulamaları; “Vodafone Pass Sosyal” paketiyle Facebook, Instagram ve Twitter gibi en çok kullanılan uygulamalar ve “Vodafone Pass Video” paketiyle YouTube ve İzlesene’de izlenen videolar, tarifenin internetinden yemeyecek. Böylece Vodafone’lular, doya doya mesajlaşabilecek, sevdikleri şarkıları doya doya dinleyebilecek, sosyal medyayı doya doya kullanabilecek ve ilgilerini çeken videoları doya doya izleyip paylaşabilecek.

Devrim niteliğinde “Vodafone Pass’li yeni tarifeler

Yeni “Vodafone Pass” paketlerinden yararlanmak isteyen Vodafone’lular için internetinden yemeyen “Vodafone Pass” ek paketleri sunulacak. Buna göre Vodafone’lular, Vodafone Pass İletişim, Vodafone Pass Müzik, Vodafone Pass Video ve Vodafone Pass Sosyal paketlerini ayrı ayrı satın alabilecek. Vodafone Pass ek paketleri, ayda 6 TL’denbaşlayan fiyatlarla sunulacak.

Yeni “Vodafone Pass” paketlerine sahip olmak isteyen Vodafone Red’liler için de yeni tarifeler geliştirildi.Buna göre, Red 10, Red 15 ve Red 20 olmak üzere 3 farklı seçenekten oluşan yeni Vodafone Red tarifeleriyle abonelere 20 GB’a kadar mobil internet ve 4000 dakikaya kadar konuşma imkânı sağlanacak. Vodafone Pass İletişim, Vodafone Pass Müzik, Vodafone Pass Video ve Vodafone Pass Sosyal paketleriyle sınırsız internet deneyiminin yaşatılacağı yeni Red tarifelerinde, Vodafone’lular ve sabit hatlar ile sınırsız konuşma ayrıcalığı da devam edecek. Yeni Vodafone Red tarifeleri, ayda 59 TL’den başlayan fiyatlarla sunulacak.

Vodafone Red’in son bir yılının da değerlendirildiği toplantıda Red abonelerinin Türkiye’de dijitalleşmenin öncüleri arasında yer aldığını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Ekonomiye 317 milyon TL’lik katkı sağladık”

“Bireylerin dijitalleşmesi hedefiyle Ekim 2010’da hizmete sunduğumuz Vodafone Red dünyası hızla büyüyor. Vodafone Red abonelerimiz, dijitalleşmeye dayalı kullanım alışkanlıkları ve dijitalleşme konusundaki ısrarcı tavırları ile bizi hem gururlandıran hem de motive eden bir kitle. Son 1 yılda Vodafone Red’lilerin internet kullanımı %80 artarak aylık ortalama internet kullanımı 6 GB’a ulaştı. Vodafone Red’liler için sadece GSM faydaları vermekle yetinmeyip abonelerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ek ayrıcalıklarla ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Vodafone Red’lilere, bol internetli tarifeler, yurtdışında da geçerli tarifeler, yurtdışıyla yurtiçi gibi konuşma imkânı, VIP transfer, havalimanında ücretsiz lounge, marka indirimleri, aile indirimi gibi ayrıcalıklarla, son 1 yılda, toplam 317 milyon TL’lik fayda sağladık.

Türkiye’de bir ilk olan “Her Şey Dahil Pasaport” artık 103 ülkede

Vodafone, Red’li abonelerine tarifelerindeki her yöne ses, SMS ve internetin tamamını yurtdışında Türkiye'deki gibi özgürce kullanma imkânı sunduğu Her Şey Dahil Pasaport hizmetini de yeniledi. Buna göre Vodafone Red’liler, yeni “Her Şey Dahil Pasaport – Dünya” hizmetiyle tam 103 ülkede tarifelerindeki tüm içeriği tıpkı Türkiye’deymiş gibi kullanabilecek. Aboneler, yeni eklenen 59 ülkede günde 34,90 TL’ye, diğer 44 ülkede ise günde 14,90 TL’ye bu hizmetten yararlanabilecek.