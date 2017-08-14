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Ezana saygı... "Kim daha müslüman? Emma mı, protesto eden seyirciler mi?"

Ünlü müzisyen Emma Shapplin ezan okununca saygıdan konsere ara verdi. Bazı seyirciler "bekleme" diye protesto etti.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 21:23
Ezana saygı... "Kim daha müslüman? Emma mı, protesto eden seyirciler mi?"

13. Bodrum Müzik Festivali'de sahne alan Emma Shapplin Bodrum'u salladı. İnsanın tüylerini diken diken eden sesi, güzelliği, sahnedeki duruşu ile operayı geniş kitlelere sevdiren Emma Shapplin'e ilgi büyük oldu. Konser biletleri günler öncesinden tükenen Shapplin sahnede yeni ve eski şarkılarını seslendirdi.

EZAN OKUNDU, SAYGIDAN MOLA VERDİ

Dünyanın en köklü orkestralarından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile beraber sahne alan Emma Shapplin,ezanı duyunca ara verdi ve bitene kadar bekledi.

PROTESTO ALKIŞINA TEPKİLER

Ancak bu sırada ezana saygı göstererek konsere ara veren Emma Shapplin'i "bekleme" diye alkışlayanlar oldu. Sosyal medyada gündem olan bu durum bir çok kullanıcının tepkisini çekti.

İşte o tepkilerden bazıları:





Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 21:23
  1. Bodrum
  2. Ezana saygı
  3. Bodrum Müzik Festivali
  4. Emma Shapplin ezan
  • GürkanGürkan17 dk önce
    Tabi ki emma
  • AbdullahAbdullah27 dk önce
    Maçlarda saygı duruşunu ıslıklayıp, yuhalayan tayfanın sol versiyonu.
Bugünkü Akit

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