Ezan susmadıkça bu bayrak inmez!

HABER MERKEZİ - Ecdad yadigârı Yıldız Hamidiye Camii’nin restorasyonu tamamlandı. Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından inşa ettirilen 132 yıllık tarihi geçmişe sahip camide 4 yıl aradan sonra ilk namaz dün kılındı. Açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, besmeleyle başladığı konuşmasında, “Allah’ın izniyle Türkiye’de ezanları susturmaya, bayrakları indirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir” dedi.

MABEDLERİMİZİ HEDEF ALIYORLAR

Türkiye’yi işgal etmek isteyen karanlık odakların öncelikle mabetleri hedef aldıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Hatırlarsanız 15 Temmuz’da Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Başkanlığı’nda bulunan mütevazı camimiz ve Beştepe’deki Külliye’de bulunan Millet Camimiz savaş uçaklarıyla bombalandı. İstanbul’da sela okunan pek çok cami darbeciler tarafından kurşunlandı. İzmir’de yine sela okunan bir camiye ve oradaki görevlimize hoyratça saldırıldı. Bütün bunlar tesadüfi değildir. Ezanları susturmadan, bayrakları indirmeden ülkemizi işgal edemeyeceklerini bilenler, özellikle bu mekanlarımızı hedef alıyorlar.”

CANIMIZ PAHASINA SÜRDÜRECEĞİZ

İstiklal Marşı’nı hatırlatan Cumhurbaşkanı, şunları dile getirdi: “Mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değdirmemek için bu coğrafyada bin yıldır kesintisiz mücadele ediyor, topraklarımızı kanlarımızla suluyoruz. Irak’ta, Suriye’de, Kudüs’te ve daha birçok yerde medeniyetlerin mirası olan eserler kasıtlı olarak yok ediliyor. Türk milletinin en son ferdi nefes alıp verdiği sürece inşallah biz, böyle bir felaketi yaşamayacağız. Ecdadımızdan aldığımız emaneti yeni nesillere daha güçlü şekilde devretmek için bu mücadeleyi canımız pahasına sürdürmekte kararlıyız.”

Yıldız Sarayını yeniden ihya ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı, “Bununla da kalmıyor, şimdi Çamlıca tepesindeki o camimiz de inşallah cumhuriyet tarihinin hatta Osmanlı’ya da uzandığımızda belki de bir numara olacak” şeklinde sözlerini tamamladı.