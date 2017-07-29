Eyyübiye kırsalında asfaltlama çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Eyyübiye ilçesinde başlattığı 1. ve 2’nci kat sathi asfalt serimini sürdürüyor. Asfalt çalışmasına katılan ekip, sıcak havaya rağmen vatandaşların mağdur olmaması için özverili bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılı plan ve program çerçevesinde Eyyübiye’de: Güneş, Karnis, Altınbaşak, Dikme, Yukarı Hamedan, Nergizlik, Evyapa, İncirli, Payamlı, Altınbaşak, Aşağı Çaykuyu, Sultantepe, Küçük Kap Tokoglu, Atyurdu, Karaman, Güneş, Keçikıran, Başgök, Olgunlar, Seksenören, Kazıklı, Üzerlik, Banarlı, Demir, Yayla, Mamuca, Yardımcı, Kubacık, Mihraplı, İkizce Mezarlık Yolu, Görenler, Uluköy, Savacık, Karahisar, Karnis, Kırmızı tarla küme evler, Mutlukaya, Yamaçaltı, Elmasu, Güneş, Özlü okul yolu, Uğurlu, Aligör, Yamaçaltı Elmasu, Yol çatı, Kıriçi, Özlü alacalı, Ulucanlar, Kınalı, Karaali, Bakırtaş, Beşikdüzü, Evyapan, Çavuşlu, Bozyokuş, Yediyol, Dolutepe, Vergili, Bildim, Bakışlar, Beşat, Bugdaykuyusu, Düzlük, Altınbaşak, Ulak, Çiftlik, Aşağı Hamedan, Orta Hamedan Mahallelerinde yol çalışması yapacak.

69 mahallede başlatılan yol çalışmaları kapsamında şu ana kadar 7 kilometrelik yolda sathi asfalt çalışması tamamlanırken, 180 kilometrelik alan daha sathi asfalt ile kaplanacak. Büyükşehir Belediyesinin sathi asfalt çalışmasıyla tozlu ve çamurlu yollardan kurtulduklarını belirten vatandaşlar, belediye yetkililerine çalışmalardan dolayı teşekkür etti.