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Eyüp’te havai hatlar yer altına alınıyor

Eyüp’te havai elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmaları bütün hızıyla devam ederken, Eyüp Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de yeşil alan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:33
Eyüp’te havai hatlar yer altına alınıyor

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın girişimiyle başlatılan havai hatların yer altına alınma çalışmaları hızla devam ediyor. BEDAŞ ekipleri çalışmalar kapsamında Yeşilpınar’da üç ayrı noktada kazı ve kablo döşeme işlemi yapıyor.

Ekipler Yeşilpınar Canan Sokak ve 3. Defne Sokak üzerinde kazı ve kablo çekme işlemlerini tamamladılar. Çamlık Caddesi üzerinde ise kazı çalışmaları devam ediyor. Ekipler önce kazı yaparak kabloların çekileceği alanı açıyorlar. Sonrasında ise kablolar çekiliyor, kum dolgu yapılıyor ve üzerine tuğla döşeniyor. Çalışmalar kısa sürede tamamlanarak vatandaşlar uzun süre mağdur edilmemiş oluyor.

Tüm bu işlemler sırasında orta gerilim havai hatlar iptal edilerek yer altına alınıyor. Çalışmalar sonucunda hatlar modernize edilerek bir yandan görüntü kirliliği ortadan kaldırılmış oluyor bir yandan da kötü hava koşullarından dolayı meydana gelen arızalar minimum seviyeye indirilmiş oluyor.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın havai hatların yer altına alınmasıyla ilgili çalışmaları yakından takip ediyor.

İlçede devam eden havai elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmaları kapsamında daha önce de İslambey Mahallesi, Eyüp Merkez Mahallesi ve Rami Yeni Mahalle’de çalışmalar yapılmıştı.

Öte yandanilçede havai hatların yer altına alınmasının haricinde aydınlatma sorununun çözülmesi, elektrik hatlarıyla ilgili tamir, bakım ve onarımların yapılması noktasında dahızla çözümler üretiliyor.

Hizmetler aralıksız sürüyor

Eyüp Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler ilçe genelinde bulunan özellikle bakımsız kalan yeşil alanlarda çalışmalar yapıyor. Tüm yeşil alanlar elden geçirilerek temizleniyor, düzenleniyor sonrasında ise çim ve mevsimine göre değişik türde çiçekler dikilerek yeşillendiriliyor.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:33
  1. Aydın
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