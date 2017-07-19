Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Eyüp'te hafriyat kamyonuyla otobüs çarpıştı: 12 yaralı

İstanbul Eyüp'te hafriyat kamyonuyla İETT otobüsünün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:51
Eyüp'te hafriyat kamyonuyla otobüs çarpıştı: 12 yaralı

Akpınar Köyü yolu üzerinde Aburrahman Güzelsu'nun idaresindeki 34 FE 7926 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonuyla karşı istikametten gelen Mehmet Erol hakimiyetindeki 34 TP 5942 plakalı İETT otobüsü çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafriyat kamyonu devrilirken, içindeki kumlar da etrafa dağıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kamyon şoförü ile İETT otobüsünde seyahat eden 11 yolcu kazada yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü.

Dozer yardımıyla etrafa dağılan kumlar toplanırken, kamyon vinçle yerinden kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:51
  1. İstanbul
  2. Akpınar
  3. İETT
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri'de altınları için öldürüp define kuyusuna gömdüler
    1. Kayseri'de altınları için öldürüp..
    2. 23 Yaş Altı Sualtı Hokeyi'nde Türkiye..
    3. Bosna'dan Mescid-i Aksa duyurusu
    4. Kanser hastaları için yeni umut ışığı..
    5. Berlin’de Kudüs’e destek eylemi
    6. Son anketi açıklayıp, CHP ile ittifaka..
    7. Pakistan: Türkiye'yi destekliyoruz
    8. Mücevher tuşlu klavye
    9. Tüfenkci: Daha çok çalışmamız gereken..
    10. Eyüp'te hafriyat kamyonuyla otobüs..
    11. Gazze İsrail'e karşı yürüdü
    12. Öğrenciye destekte İstanbul Ticaret..
    13. 80 milyon yıllık lav sütunları turizme..
    14. Opel’in efsane modeli geri dönüyor
    15. Kabine değişikliğinin ardından dolarda..
    16. Yaşar’dan yeni eğitim yatırımları
    17. Sıra dışı gençlerden geleceğin bilim..
    18. Saadet Partisi'ne o ilkde büyük şok! 3..
    19. Yol kenarında bulundu!
    20. Giresun Üniversitesi akademik başırıda..
    Kılıçdaroğlu iyice saçmaladı: Yazıcıoğlu için...
    Kılıçdaroğlu iyice saçmaladı: Yazıcıoğlu için...
    İntihara kalkışan işçilere firma müdürü öyle bir şey yaptı ki… Polis duydu çılgına döndü!
    İntihara kalkışan işçilere firma müdürü öyle bir şey yaptı ki… Polis duydu çılgına döndü!
    Hem şantajcı hem çeteci çıktı! Laikçi manken tutuklandı
    Hem şantajcı hem çeteci çıktı! Laikçi manken tutuklandı
    Son seçim anketi açıklandı! İşte sonuçlar
    Son seçim anketi açıklandı! İşte sonuçlar