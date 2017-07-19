Eyüp'te hafriyat kamyonuyla otobüs çarpıştı: 12 yaralı
İstanbul Eyüp'te hafriyat kamyonuyla İETT otobüsünün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü.19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:51
Akpınar Köyü yolu üzerinde Aburrahman Güzelsu'nun idaresindeki 34 FE 7926 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonuyla karşı istikametten gelen Mehmet Erol hakimiyetindeki 34 TP 5942 plakalı İETT otobüsü çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hafriyat kamyonu devrilirken, içindeki kumlar da etrafa dağıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kamyon şoförü ile İETT otobüsünde seyahat eden 11 yolcu kazada yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü.
Dozer yardımıyla etrafa dağılan kumlar toplanırken, kamyon vinçle yerinden kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.