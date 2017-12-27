Eyüpsultan'da iki katlı ahşap bina yandı

Nişanca Mahallesi Baba Haydar Caddesi'nde bulunan iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Vatandaşlar ve itfaiye erleri, evdeki bazı eşyaları dışarı çıkardı.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Evde yaşayan kadın ile oğlunun yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.