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Eyüpsultan trafiğini rahatlatacak tramvay geliyor

Eminönü-Eyüp-Alibeyköy tramvay hattı inşaatı devam ederken, ayrıntılar da netleşmeye başladı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 11:49
Eyüpsultan trafiğini rahatlatacak tramvay geliyor

Eminönü otobüs durakları alanından başlayan tramvay güzergahının, Küçükpazar, Cibali, Fener, Balat, Ayvansaray, Feshane, Eyüp-Teleferik, Eyüp Devlet Hastanesi, Silahtarağa İstasyonu ile Sakarya Mahallesi İstasyonuna Haliç kıyısından geçerek, Alibeyköy Merkez, Alibeyköy Metro İstasyonu ile devam edip Alibeyköy Cep Otogarı istasyonunda son bulacak.

Yolculuk süresinin yaklaşık 35 dakika olması planlanan 10 kilometrelik hatta, ikili dizi 30 araç hizmet verecek. Günlük 114 bin yolcu kapasitesi, 14 adet 60 metre uzunluğunda istasyon bulunacak. Ayrıca güzergah boyunca tamamen katenersiz olan tramvay araçları enerjisini, iki ray arasına gömülü bir sistemden alacak. Görüntü kirliliği oluşturan katener enerji direkleri ve buna bağlı havai hat enerji kabloları kullanılmayacak.

HATTIN ENTEGRASYONUNUN OLACAĞI İSTASYONLAR

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının 7 ayrı noktada yapımı devam eden ve planlanan hatlarla entegrasyon sağlaması planlanıyor. Bu hatlar şunlar:

1-Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı (T1) Eminönü İstasyonu ve Şehir Hatları Eminönü vapur iskeleleri ile Eminönü İstasyonu'nda,

2-Hacıosman-Yenikapı Metro Hattı (M2) ile Küçükpazar İstasyonu'nda,

3-Beylikdüzü-Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı ile Ayvansaray İstasyonu'nda,

4-Planlanan Bayrampaşa-Eyüp Tramvay Hattı ile Feshane İstasyonu'nda,

5-Planlanan Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme Metro Hattı ile Silahtarağa İstasyonu'nda,

6-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı (M7) ile Alibeyköy Metro İstasyonu'nda,

7-Seyrantepe-Alibeyköy Metro Hattı ile Alibeyköy Cep Otogarı İstasyonu'nda entegre oluyor.

"SAATTE 150 OTOBÜSLÜK YOLCU TAŞIYACAK"

"Alibeyköy trafiği üzerinde en çok çalıştığımız ve eskiden beri var olan bir problem. Bu konuda sürekli İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ile irtibat halindeyiz" diyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Silahtarağa Tüneli'nin çalışmaları da başladı, tramvayla birlikte trafik daha da rahatlayacak. Saatte 15 bin yolcu taşınacak, bu rakam çok önemli çünkü 150 otobüse denk geliyor" diye konuştu.

“2018 YILI SONUNDA BİTECEK”

Kasım ayında Eyüpsultan'ı ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Tramvay Eyüpsultan'ı ziyaret eden vatandaşların ulaşımını da kolaylaştıracak. İnşaat faaliyetleri güzel bir şekilde devam ediyor. Bir aksama olmazsa 2018 yıl sonu itibarıyla bitirmeyi planlıyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 11:49
  1. Eminönü-Eyüp-Alibeyköy
  2. tramvay
  3. Eyüpsultan
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