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Eyüp Belediyesi sokak hayvanları için su kabı dağıttı

Eyüp Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sıcak havadan olumsuz etkilenen sokak hayvanları için birçok bölgeye su ve mama kapları koydu.

02 Temmuz 2017 Pazar 15:39
Eyüp Belediyesi sokak hayvanları için su kabı dağıttı

Tüm yurtta hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu durum insan sağlığını olduğu kadar sokak hayvanlarının sağlığını da kötü yönde etkiliyor. Aşırı sıcaklar sokak hayvanlarını susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya getiriyor. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde daha da artacak. Aşırı sıcaklar nedeniyle sokak hayvanlarına yardım amacıyla için Eyüp Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde farklı noktalara 250 adet su kabı ve mama kabı koydu.

Açılışını Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın yaptığı Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği personeli su kaplarını özellikle sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelere yerleştirirken, içlerindeki su bittikçe yenilenmesi için mahallerdeki gönüllü hayvanseverlere ve esnaflara teslim etti. Buharlaşmanın en aza indirilmesi için gölgelik alanlara konulan su kaplarından kedi, köpek ve kuşların faydalanmaları amaçlanıyor.

Eyüp Belediyesine bağlı veteriner hekimler, havaların aşırı ısınması nedeniyle sokak hayvanlarının su ihtiyacının arttığını, sıcaklık yüzünden hayvanların su bulma imkanlarının azaldığını, hatta bazı yerlerde imkansızlaştığını ve bu yüzden yaşamlarının tehlikeye girdiğini belirtti. Cadde ve sokaklarda hayvanların kolaylıkla ulaşabileceği belirli yerlere bırakılacak su kaplarının bu sorunu ortadan kaldırabileceğini söyleyen veteriner hekimler, vatandaşlara da bu konuda duyarlı olmaları, sıcaklıkların devam ettiği süre boyunca su kaplarının dolu şekilde sokaklara bırakmaları yönünde çağrıda bulundu. Vatandaşlar, bu konuda gerekli gördükleri hallerde 444 30 00 numaralı telefondan Eyüp Belediyesi Beyaz Masa birimine ulaşarak yardım isteyebilecekler.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 15:39
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