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Eyleme giden bombalı araç içindeki teröristlerle birlikte imha edildi!

Terör eyleminde kullanılmak üzere şehir merkezine gönderilen araç, Gürpınar kırsalında, içindeki 2 teröristle etkisiz hale getirildi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 21:45
Eyleme giden bombalı araç içindeki teröristlerle birlikte imha edildi!

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yapılan başarılı operasyonlar sonucunda büyük kayıplar veren terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurulduğu bildirildi.

BOMBALI ARAÇ PATLATILDI

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"21 Ağustos 2017 tarihinde Gürpınar ilçesi kırsalından, Van il merkezinde eylem yapmak üzere yola çıkan bombalı araç, İl Jandarma Komutanlığımız tarafından düzenlenen operasyonla, içerisindeki 2 terör örgütü mensubu ile etkisiz hale getirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğinin temini için bölgede operasyonlar devam etmektedir."

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 21:45
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  • Alp Alp 1 sa önce
    Elhamdülillah,zamanında müdahele imkanı veren ALLAH'A CC. Hamd olsun.Allah CC.İmkan ve ferasetinizi artırsın.
  • ÜsameÜsame1 sa önce
    Patlamak hoşlarına gitmiştir
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