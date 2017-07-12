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Eylem için Diyarbakır'a gelen teröristler enselendi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan geldiği ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 terörist yakalandı. Teröristlerin yakalandığı evin havalandırma boşluğunda 2 keskin nişancı tüfeği, 3 uzun namlulu silah ve 5 el bombası ele geçirildi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:16
Eylem için Diyarbakır'a gelen teröristler enselendi

Bağlar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan teröristlerin dağ kadrosundan geldiği ve saldırı hazırlığında olduğu belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün terör örgütü PKK'ya yönelik merkez Bağlar ilçesinde bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda PKK'lı 3 terörist yakalandı. Teröristlerin dağ kadrosundan geldiği ve saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi.

  • Evde önceki gün yapılan aramada, 2 tabanca, bu silaha ait şarjör, fişek, dizüstü bilgisayar, hafıza kartı, örgütsel doküman ele geçirildi.

Söz konusu evde, havalandırma boşluğuna malzeme atıldığı bilgisi üzerine harekete geçen polis ekiplerince dün yapılan aramada ise 2 keskin nişancı tüfeği ile bu silaha ait 6'sı çelik uçlu 24 fişek, 3 uzun namlulu silah, 5 el bombası, bu silahlara ait şarjör, 38 el yapımı patlayıcı dış kalıbı, bir dışı çivi ile desteklenmiş halde diğeri dışı kırık ve jelatin sarılı 2 bardak ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası bulundu.

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:16
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Diyarbakır
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