Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı!

Batman'da, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında kamu binalarına yönelik keşif ve eylem hazırlığı yapan bir terörist yakalandı.

Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı!
Eklenme: 01 Ocak 2017, 22:25
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Batman'da, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında kamu binalarına yönelik keşif ve eylem hazırlığı yapan bir teröristin yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 155 polis imdat hattına gelen bir ihbarın değerlendirilmesi sonucunda, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, kent merkezinde eylem amaçlı kamu binaları yakınında keşif yaptığı belirlenen "Tolhildan" kod adlı V.D. isimli örgüt mensubu silahsız olarak yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.D, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Açıklamada, bölgedeki vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edileceğine de vurgu yapıldı.

 

 
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