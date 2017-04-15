Eylem hazırlığındaki 49 şüpheli yakalandı!

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığında oldukları belirlenen 49 kişi yakalandı.

Eylem hazırlığındaki 49 şüpheli yakalandı!
Eklenme: 15 Nisan 2017, 14:59

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyelerinin 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması öncesinde sansasyonel eylem hazırlığında oldukları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, Başakşehir, Beylikdüzü, Fatih, Esenyurt, Kartal, Küçükçekmece ve Pendik'te çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, örgüt adına eylem hazırlığında oldukları öne sürülen 41'i yabancı uyruklu 49 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2'si kurusıkı 3 tabanca, 3 şarjör, 16 mermi, el telsizi, pala, 6 pos cihazı, çok sayıda banka kartı ve askeri kamuflaj ile 7 bin dolar, 3 bin İsviçre Kronu ve 4 bin 380 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 
EtiketlerTerörle Mücadele Şube MüdürlüğüBaşakşehirBeylikdüzüFatihEsenyurtKartalKüçükçekmecePendik
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Nur

Siz müslüman olduğunuzumuiddaa ediyorsunuzAllah kahru perişan etsin sizimaçanız sıkıyorsaisrailibombalayın ümmetin ümidi olan ümmetin tek dostu olanTürkiye bunu bilin siz müslüman olduğunuzu iddaaedin Allahsizi kabul etmeyecek siz maşasınız cehennem sizi bekliyorislamı öğrenin kendiniz öğrenin mollalardan seyhlerden değilbu salaklığa bir son verin

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