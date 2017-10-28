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Eylem hazırlığındaki 14 terörist yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 12 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda, kentte eylem hazırlığında olduğu iddia edilen örgüt üyesi 14 şüpheli yakalandı.

28 Ekim 2017 Cumartesi 09:52
Eylem hazırlığındaki 14 terörist yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte eylem hazırlığında olduğu iddia edilen terör örgütü PKK/KCK mensuplarının yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Esenyurt, Esenler, Eyüp, Güngören, Fatih, Kadıköy, Büyükçekmece, Sancaktepe, Sultangazi, Sultanbeyli, Ümraniye ve Tuzla ilçelerinde önceden belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, örgüt üyesi 14 şüpheliyi yakaladı.

Bu adreslerde yapılan aramalarda iki tabanca, iki şarjör, 27 mermi, tüfek ve çok sayıda örgütsel materyal ile dijital veri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 09:52
  1. PKK
  2. terör örgütü
  3. İstanbul
  4. Anadolu Ajansı
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