Eylem amaçlı keşif yapan terörist yakalandı

Antalya'da 4 zanlının gözaltına alındığı DEAŞ'a yönelik operasyonda ele geçirilen dokümanları inceleyen ekipler, başkentte bazı önemli noktalarda eylem amaçlı keşif çalışmalarına ait notlara ulaştı.

Araştırmayı derinleştiren Antalya ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, keşif çalışması yapan şüphelinin M.A. olduğunu tespit etti.

Altındağ ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.A'nın bilgisayarına el konuldu.

Şüphelinin, Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.