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Eylem amaçlı keşif yapan terörist yakalandı

Ankara'da önemli noktalarda eylem amaçlı  keşif yaptığı belirlenen DEAŞ mensubu yakalandı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 19:10
Eylem amaçlı keşif yapan terörist yakalandı

Antalya'da 4 zanlının gözaltına  alındığı DEAŞ'a yönelik operasyonda ele geçirilen dokümanları inceleyen ekipler,  başkentte bazı önemli noktalarda eylem amaçlı keşif çalışmalarına ait notlara  ulaştı.

Araştırmayı derinleştiren Antalya ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle  Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, keşif çalışması yapan şüphelinin M.A.  olduğunu tespit etti.

  Altındağ ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına  alınan M.A'nın bilgisayarına el konuldu.

Şüphelinin, Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 19:10
  1. DAEŞ
  2. Ankara
  3. Antalya
  • hrnhrn57 dk önce
    Sıkın gitsin,bunun ardını kesmek istiyorsak,bu aptallar kimin uğruna geberiyor gerçekten merak ediyorum
Bugünkü Akit

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