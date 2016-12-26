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Eyfel'den yüksek olacak

İstanbul'un siluetini bozan Çamlıca'daki radyo ve Tv vericilerini tek bir vericide toplayacak olan dev kulenin inşaatında gelinen son nokta havadan görüntülendi. 365 metrelik yüksekliğe, seyir terası ve restorana sahip olacak kulenin 95 metresi tamamlandı.

Eyfel'den yüksek olacak
Eklenme: 26 Aralık 2016, 11:03
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Büyük Çamlıca tepesinde görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan mevcut anten direkleri kaldırılarak sayısal yayına geçiş sürecini sağlamak amacıyla Küçük Çamlıca'da tek bir anten kulesi yapım çalışmaları havadan görüntülendi. 01 Mart 2016 tarihinde başlanan yapım sürecinde toplam 365 metre yüksekliğe sahip olacak kulenin 95 metresi tamamlandı.

Kulenin 60 metre çapında ve ortalama 24 metre derinlikte toplam yaklaşık 100.000 m3 temel kazısı ve 9.000 m2 iksa imalatı yapıldı. Bittiğinde 365 metre yüksekliğe sahip olacak kulenin deniz seviyesinden 583 metre yüksekliği olacak.

  • Kule tamamlandığında ise Fransa'nın Paris şehrinin simgesi haline gelen Eyfel Kulesi'nden daha yüksek olacak. İstanbul'un simgelerinden olacak kulenin 148'inci ve 153'üncü metrelerinde seyir terasi 153'üncü ve 175'inci metrelerinde ise restoranlar hizmet verecek.


Havadan çekilen görüntülerde kuledeki çalışmaların devam ettiği görülürken, kulenin şekillenmeye başlandığı görüldü.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin inşaat alanını ziyaretinde, “170 milyon liraya malolacak ve İstanbul Anadolu Yakası`nın siluetine değer katacak kulenin, 2017 yılının Haziran ayında açılacak" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul’un simgelerinden olacak kule, Eyfel Kulesinden yüksek olacak.
 
 
EtiketlerİstanbulFransaÇamlıcaUla
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