% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

Eyalet tartışması yüzde 2 oy kaybettirdi

AK Parti yönetimi, referandum sonuçlarını gece yarısı partide değerlendirdi.

Eyalet tartışması yüzde 2 oy kaybettirdi
Eklenme: 17 Nisan 2017, 09:00

 Yapılan ilk değerlendirmelerde, “Seçmen yola devam dedi, ama özeleştiri de istedi” yorumu yapıldı. Parti yöneticileri referandum sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmeleri şöyle oldu: “Belediyelerimiz sonucu olumsuz etkiledi. Seçim, 15 Temmuz’la kazanıldı. Eyalet tartışması iki puan götürdü. Sonuçlar teşkilatlardaki değişimi hızlandıracak. Seçmen ülkeyi yönetmek için ‘uzlaşın’ dedi. Kıyı şehirlerinde dikkat edilmezse yerel seçimler kaybedilir. İstanbul üzerinde özel çalışma yapılmalı. Sonuçlar kabine değişikliğini hızlandıracak. Cumhurbaşkanlığı seçimi için MHP ile ittifak sürecek. AK Parti seçmeni yaşlanıyor. Gençler, eğitimliler ve kentliler AK Parti’den uzaklaşıyor.”

 
EtiketlerCumhurbaşkanlığı hükümet sistemi
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Arif

Ak Partiye verilen bu son kredi, Kendi içinde görmek istemediğimiz adam çok, referandum sürecinde de gördük, bu bir ihtar tehlike çanları çalıyor, millet görüyor.

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Metin

Reis çok merhametli aynı atamız Abdülhamit gibi. Abdülhamit merhametinden kaybetti.Reis partide teşkilatta yanlış yapanın anında ipini çekmeli. Danışman aynı gün görevden alınmalıydı. Hayır vereni işten atarım diyen Düziçi bl. Bsk milletvekillerinin önünde bunu söylüyor kalkipta müdahale etmiyorlar.

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Olcayto

Çok makul ve mantıklı bir. Teşhis.Doğru teşhis Doğru tedavi. Roma Atasözü

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Bdr

Tam üç yıldır birhayir kurumunun çatı yapimi için istanbul belediyesinde çalmadigimiz kapı kalmadı Boğaziçi imarın sayın yöneticilerine yaşlı sakallı amcalar çok yalvardı dönüp bakmadıniz buyurun önümüzdeki seçim tehlikede istanbul ankara gitti düzeltin bu yamugu milleti küstüren küstüre

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Hadis-i Şerif: Birleşiniz ayrılıp tefrikaya düşmeyesiniz

Sistem değişikliğine evet verildi. Amma şunu unutmamak burada önemli bir mesaj var millet Reisimizden bir temizlik bekliyor. Dışişleri ve Ekonomi Bakanları hâlâ önceliğimiz AB diyor bu nasıl iştir AB'nin yaptığı oradayken anlamak mümkün değil Akp içindeki tüm fetocu milletvekilleri ve belediye başkanlarını ayıklamazsa işi çok zor bunu millet görüyor bizim gördüğümüzü Reisimiz de görüyor Amma buna rağmen bir temizlik olmazsa iş çok zor

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CİHANGİRSELÇUKOSMANLI

Lüzumsuzmütelaardan veyorumkardan çok bilmişliklerdenAk partiliyetkililerkacinmalidır.REISIMİZEVEBU KUTLUYÜRÜYÜŞE KÖSTEKOLACAK BEYANAT VE YORUMLARDAN KAÇINMALIDIR. Evetyanyamların agzınaćigneyeceksakız vermeyiniz.

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mniksek

EYALET MESELESİNİ O GÜN GÜNDEME GETİREN ŞAHIS, KAPININ ÖNÜNE KONSA KARARLI DAVRANILSAYDI, SONUÇ ÇOK DAHA GÜZEL OLACAKTI,

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erol

Izmir gibi şehirlere yatırımı kes o yetimi güçlü olduğun şehirde kullan her seçim yüzde 45 banko bide vekil seçerken edirneli larda trabzonlu yu antep e koymayı terket

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yavuz

iyi o zaman gelecek secimlerde seçme yaşını 10 a indirirsiniz,

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Turgut kaygısız

Öncalikle takriben 3milyon oy getiri yapacak bir mevzudan bahsedeyim taşeron işci yok asıl iş yaniş yön işdemeden10 15yıldır büyük bir özveri ile devletine milletine hizmet eden insanlara kadrolarını verin alın size en kötü 2milyon oy bir de kamuda ortalık karıştıran vekilyalakası yöneticilere ne oldugu belirsiz akpartiliyim diyen şarlatanlara da bir ayar verin 3milyon toplamda oy. Yapar

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ESTERGONLUHALİL CİHANGİR

EVET%52 MİLLETEVET DEDİ !...BUSEFİLHACLI İTTİFAKI VETASMALIYERLİLAWRENCELERİNE KARŞI,EVETSN.BAHÇELİ, TEBRİK EDİYOR MİLLETSIZLERİ.AKPARTİDEKISATILMIŞ TRUVA ATLARINADELIKANLISİYASETDERSİ VERDİNİZ. GÜLLERVEÖZGÜL AĞIRLIKLILARİNVE TURKIYE'YIRUSYA ILE SAVAŞIN EŞİĞINE GETİRENACEMİTALİMATÇISTRATEJISTLER'E DERS (!) VERDİNİZ.TARİH SIZI REİSİMİZ -YILDIRIM -BAHÇELİ'NİNHAÇLİ İTTİFAKINA KARŞI BUMUKADDES MÜCAHEDENIZİ ANLATACAKTIR.

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oğuz

Buna da yine bahceli sebep oldu. Zira eyaletle falan ilgisi olmayan bir yazyi durduk yere hop diye gundeme tasidi.. digerleri de hic kacirirlar mi bu golluk pasi

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Ahmet Faruk Çarıkcıoğlu

Eyalet tartışmasına yol açan o danışman görevden alınsın.Mahsus yapmadığı ne malum.

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orhanmurat

halamhpileittifak yapacakmış... seçim çokaçık gösterdikimhphayıroyukullanmıştır. mhpher zamankikalleşliğiniyinegösterdi.tıpkı 2007 de akpyikapattırmakiçin tuzakkurmasıgibi.amadersalmayanınilacıyok...

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Isa

Bu tartışmayı çıkaran danışman derhal görevden alınıp sorgulanmalı FETÖ’cü olabilir

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İbrahim

Yav herşeyden önce reisin şunu yapması gerek; eyalet tartışmasını çıkaran dangalağa gerekeni yapmalıdır. Hiç kimsenin kalkıp kafasına göre açıklama yapıp ülkeyi sıkıntıya sokmaya hakkı yok

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Rüştü

Doğu ve güneydoğu da reisin MHP ve BBP ile birleşmesine rağmen oylar artmış. Bence eyalet söylemi bu bölgelerde halkı evete yönlendirdi.

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erhan

Evet gencler . Cunku bunlarin gecmisle ilgili bilgileiyok ve haliylle kiysslama yapamiyorlar. Ve de ajitayona, manipulayona o kadar aciklar ki, kimler bunu iyi uyguluyorsa ona yoneliyorlar. Zaten herseyin icyuzunu ve gercegini ogrenmeye de zahmet etmiyorlar.

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selahattin deniz

Ak parti seçmeni yaşlanmıyor gündemi okuyamayan siyasetçiler, menfaatçiler çoğalıyor.

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ERSİN BAĞKESEN

Ak Parti'nin bence en büyük hatası kendine koşulsuz bağlı kalan illeri ve insanları yenisine hepdeğişmesi olmuştur ben Elazığ ilinde ikamet ediyorum Ak parti kuruldu kurulalı her dönem ya ful ya bir eksik(o bir de MHP) nin olmak üzere3.ligde olan takıma stadı yapılırvatanına milletine bağlılığı ile bilenen nasılsa Elazığ bizim diye her uygulama geç gelir siz seçmen olursanız nasıl bir seçim yaparsınız

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ÜMİT

Ne alaka seçmenin yaşlanması ? Sorunu kendi icinizde arayın. Bürokratlarınız , müşavirleriniz vs Akp nin sırtından geçinen kene takımı hayır dedi hep sırf menfaatleri gitmesin diye. Kaç yıldır taşeron sorununu çözmediniz bu kadar hazırlıksız seçime mi gidilir hayır çıksın diye gaz verip alel acele refarandum yapıldı bunuda analiz edemediler. TAŞERON SORUNUNU ÇÖZÜN ARTIK BİZEDE YAZIK . Sırf bu yüzden büyük bir çoğunluk evetten hayıra döndü bilesiniz...

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Mehmet Türk

Bir eyalet yalanı deyil memurlar işten atılacak.muhtarlıklar kapatılacak... başkan olan kişi bir gecede ülkeyi satacak...bu kadar yalanın karşısında büyük başarı...yinede Allah dogrunun yardımcısı.

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Osman

Basiretsiz üsküdar belediyesi...yıllardır imar sorununu çözmedi 1 kat fazla imar verip milletin evlerini yenilemesine izin vermedi üsküdarın yanında chp li kadıköyde gökdelenler dikildi gecelonducular 5-6 daire sahibi oldu böyle olacağını yazmıştık ama burnu kaf dağında...ilk srçimde belediye bu kafayla giderse elden gider

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Arif

Ben dün demiştim en az eyalet çarpıtılması %3 oyu kaybettirdi. Bu danışmanın görevden alınmamasıda etkili oldu.

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28 şubatta dans bile onu kurtaramadı diyen bu adamın görevden alınmasının hayati bir karar olacağını düşünüyorum. resmen bu düşünceye takoz olduğunu düşünüyorum. büyüklerimizin bunu değerlendireceğini düşünüyoruz.

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abdullah said

İnsanlar Erdoğan'ı oylamış. cumhurbaşkanlığı seçimleri ile paralel neticeler geldi. MHP seçmeni Bahçeli'ye aldırış etmedi. yoksa antalya ve adanada ` ı mersinde P yi geçmesi şart ve elzemdi.

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serhat

Cok doğru bir analiz vekil yaşını indirme gencleri cezbetmez cünkü toplasan iki üç 18 lik genc girecek peki digerleri ne olcak ne vaat edildi hiç bişey yol koprü tünel tren tamam yapıldı yapıldıda bu millet yapın diye secti bize lutuf eder gibi sun manızın alemi ne.egitimli insanlar evet demiyormuş demezki dese zaten şaşarım. egitim sistemimiz fiyasko fiyasko derkendonanımlı eğitimli insan yetiştirilmiyorki defolu tamamı. Her yerde üniversite var cok iyi bişiymiş gibikalası kütüğü sığırı hanzoyu doldurdular sanki her taştan heykel yapılır gibi kimini müh.kimi dr kimi veteriner yontmaya başladılar olacağı o baytar kendini doktor doktor kendini hayvanat bahcesinde zannediyor.

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abdullah said

Ak partili olmak gençler arasında utanılacak sıkılıp söylenecek değil iftihar edilecek hale konulmazsa ahlaki bozulma ile birlikte alan tamamen sefahati yücelten partilerin eline kalıp mütedeyyin ve gelenekçi seçmenin ağırlığı kaybolacak. İstanbul ve ankarada P altında kalınması bununkanıtıdır.

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Ömer genc

Kocaeli deki oy kimseyi aldatmasın enaz 15 puan kayıp var.

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Mesut

Istanbul uzerindeki yapilacak en onemli calisma,konut fiyatlarinin asagiya cekilmesidir. Hic oyle uzaklarda aramayagerek yol sebebi..

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