Eyalet tartışması yüzde 2 oy kaybettirdi

Yapılan ilk değerlendirmelerde, “Seçmen yola devam dedi, ama özeleştiri de istedi” yorumu yapıldı. Parti yöneticileri referandum sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmeleri şöyle oldu: “Belediyelerimiz sonucu olumsuz etkiledi. Seçim, 15 Temmuz’la kazanıldı. Eyalet tartışması iki puan götürdü. Sonuçlar teşkilatlardaki değişimi hızlandıracak. Seçmen ülkeyi yönetmek için ‘uzlaşın’ dedi. Kıyı şehirlerinde dikkat edilmezse yerel seçimler kaybedilir. İstanbul üzerinde özel çalışma yapılmalı. Sonuçlar kabine değişikliğini hızlandıracak. Cumhurbaşkanlığı seçimi için MHP ile ittifak sürecek. AK Parti seçmeni yaşlanıyor. Gençler, eğitimliler ve kentliler AK Parti’den uzaklaşıyor.”