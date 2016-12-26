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Ey Kemalistler ‘Sobacıoğlu’ Soner sizi çok fena kandırıyor… Açın artık gözünüzü!

Kendisini ‘Vatansever, Antiemperyalist ve Kemalist’ olarak lanse eden Soner Yalçın’ın akıl hocalarının kim olduğunu ve kirli geçmişlerini biliyor musunuz? Yalçın’ın hocası PKK için ‘terör örgütü’ diyemeyen propaganda kitaplarını yazdığını reddetmeyen bir isim. Ancak asıl merak edilen ise sobacıoğlu Soner Yalçın’ın PKK konusunda nerede durduğu. İşte samimi Kemalistleri kandıran kripto Soner’e zor sorular…

Ey Kemalistler ‘Sobacıoğlu’ Soner sizi çok fena kandırıyor… Açın artık gözünüzü!
Eklenme: 26 Aralık 2016, 16:08
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WWW. YENİAKİT.COM.TR - Kendisini her fırsatta ‘Vatansever, sosyalist, Atatürkçü ve Antiemperyalist’ olarak lanse eden Sobacıoğlu Soner Yalçın’ın kirli geçmişi hiç de anlattığı gibi durmuyor. Daha gerçekçi bir tabir ile Sobacıoğlu Soner Yalçın bu görüşe sahip insanları göz göre göre kandırıyor.

odatv isimli operasyonel sözde Kemalist internet sitesinin sahibi olan, Sözcü gazetesinde köşe yazarlığı yapan ve kendisini çevresine ‘beyaz Türk’ gibi gösteren ‘sobacıoğlu’ Soner Yalçın’ın öve öve bitiremediği bir hocası var.

O isim Yalçın Küçük…

Yalçın Küçük ve Sobacıoğlu Soner Yalçın arasında öylesine kuvvetli bağlar bulunuyor ki; her iki isim de birbirlerinin tüm açıklamaları için ‘imza atarım’ tabirini kullanıyor.

Sobacıoğlu Soner Yalçın katıldığı tüm televizyon programları ve kaleme aldığı yazılarında hocası Yalçın Küçük’ü ‘Büyük vatanseverler’ olarak nitelendiriyor.

Sobacıoğlu Soner Yalçın Sözcü’deki köşesinde “Kimse kusura bakmasın; PKK Kandil’den daha fazla İstanbul’daki medya plazalarda güçlü görünüyor!” diye bir yazı kaleme aldı.

Yalçın acaba bu sözü ile kendisini ve ‘akıl hocasını’ mı kastediyor.

Konumuza dönelim… Kimdir bu Yalçın Küçük?

Yalçın Küçük bölücü kalleş terör örgütü PKK’ya ‘Terör örgütü’ diyemeyen bir şahıs. Keza Ulusal Kanal’da Hulki Cevizoğlu’nun sunduğu programda bu gerçek bir kez daha gün yüzüne çıkıyor. Cevizoğlu, Küçük’e ‘PKK bir terör örgütü müdür’ sorusunu yöneltiyor. Küçük bu soru karşısında oldukça sinirleniyor ve kaçamak cevaplar veriyor. Sunucunun kendisini sıkıştırması sonrası Küçük ‘PKK silahlı bir örgüttür’ yanıtını veriyor. Yine aynı programda Hulki Cevizoğlu teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın yazdığı propaganda kitaplarını Yalçın Küçük’ün yazıp yazmadığı ile ilgili bir soru yöneltiyor. Kaçamak cevaplar veren Küçük bu iddiayı reddetmiyor. Netice olarak Küçük PKK’yı terör örgütü olarak görmediğini açıkça ifade ediyor.

Yalçın Küçük bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile çok ciddi ilişkiler kurmuş, o dönemlerde Türkiye’nin teröristbaşını yakalamaması için elinden geleni yapmıştır.

Bunu biz söylemiyoruz, bizzat teröristbaşı bebek katili Abdullah Öcalan itiraf ediyor. Yakalandıktan sonra mahkeme huzuruna çıkarılan Öcalan, müdahil avukatlardan Cahit Torun'un, ‘‘Yalçın Küçük, operasyonlar olacağı konusunda size bilgi verdi mi?’’ sorusunu cevaplıyor.

Yalçın Küçük ile telefonda görüştüğünü kabul eden Öcalan, yakalanmaması için Küçük'ün kendisine yerini değiştirmesi konusunda uyarıda bulunduğunu aktarıyor.

Yine Ergenekon davasında yargılanan MİT Kontraterör Dairesi eski başkanı Mehmet Eymür de Yalçın Küçük için çok çarpıcı ifadeler kullanıyor.

 

 

Eymür ifadesinde şunları dile getiriyor. “Yalçın Küçük’ün bir zamanlar PKK’ya ve özellikle Abdullah Öcalan’a danışmanlık yaptığını, daha sonra aralarının açıldığını, bu sebepten dolayı MİT’in ilgi alanına girdiğini biliyorum. Yalçın Küçük PKK’yı yönlendiren, taktik ve stratejiler veren bir durumdaydı”

 

Öyle ki çekilen bu fotoğraflar da teröristbaşı ile Yalçın Küçük arasındaki samimiyeti anlamamız için yeterli oluyor.

 

 

Öte yandan Yalçın Küçük'ün yine Öcalan ile yakın ilişkilerde kurmuş olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile de çok sıkı bağı bulunuyor. Sobacıoğlu Soner'in Perinçek yakınlığı '2000'e doğru dergisi ile başlamış ikili burada ortak çalışmalarını ortaya koymuştu. Perinçek, özellikle bu dönemlerde terör örgütü ile çok sıkı bağlantılar içerisinde bulunuyordu. 

Şimdi bu noktada ilk sorumuz Sobacıoğlu Soner Yalçın’a… Bahsettiğimiz bu Yalçın Küçük bir vatansever midir?

Yoksa senin sürekli karşı çıktığın o emperyalistlerin uşağı mı?

Sen samimi Kemalistler ile PKK terör örgütü arasında kurulmaya çalışılan bir bağ mısın? Yani sen samimi Kemalistleri kandırarak PKK’yı sempatikleştirmek mi istiyorsun?

Ve asıl soru şu! Senin yazılan PKK propaganda kitaplarına ne gibi yardımların oldu.

Şimdi  Sobacıoğlu Soner efendi, kurusıkı ‘delikanlılığı’nı bir kenara bırak da bu sorulara tek tek yanıt ver.

Sana soruyoruz PKK sence terör örgütü müdür?

Eğer cevabın ‘Evet terör örgütüdür’ ise ‘hocanın’ kirli geçmişi hakkında ne diyeceksin… Bu konudaki cevabın ‘hayır’ ise zaten konuşacak bir şey kalmamıştır.

Son bir not: Boynuna fular takmakla da ‘beyaz Türk’ olunmuyor. Seni tanıyoruz.

 
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HABER YORUMLARI
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GERÇEK

Ne var bunda?Apo Ermeni Yalçın KÜÇÜK Ermeni demek Soner i de kan bağı çekiyor.

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İnsan

BuKAFIRGURUBUNUNALLAHBELASINIversin

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seren çetin

kim doğru söylüyoro yanlış bu yanlışo kötübu kötükim iyi kelamlistdiyedalga geçiyorsunuzmilletle geçin insanlarıkışkırtmayi

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