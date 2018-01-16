Expo Turkey By Qatar başlıyor

2. Expo Turkey by Qatar, MÜSİAD ana partnerliğinde, 17-19 Ocak 2018’de Doha Exhibition and Convention Center’da düzenlenecek.

İki ülke arasında iki kat artması öngörülen ekonomik ilişkilere paralel olarak 2. Expo Turkey by Qatar’da, Türk firmaları için önemli iş birliği fırsatlarının oluşması bekleniyor.

Başta gayrimenkul sektörü olmak üzere inşaat, bilişim, gıda, makine, gıda ve sağlık turizmi sektörlerinin öncü şirketlerinin yer alacağı 2. Expo Turkey by Qatar’a bu yıl yaklaşık 150 Türk firması katılacak. Katar ile Türkiye’yi bölge ekonomisinin iş birliği merkezi haline dönüştürmeyi hedefleyen Expo Turkey by Qatar Fuarı, iki ülke arasındaki ticaret hacminin iki katına çıkarılmasına katkı sağlarken, diğer yandan ortak yatırımlara zemin hazırlayarak Katar’ı bir ticaret kapısı olarak konumluyor. Türkiye ve Katar arasındaki stratejik ortaklığın yeni ticaret köprüsü 2. Expo Turkey by Qatar’da, iki ülke arasındaki yatırımların odağındaki 7 ana sektörden lider firmalar yer alırken, Türkiye’den özellikle gayrimenkul ve inşaat şirketleri Katar’a çıkarma yapıyor.