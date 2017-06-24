İMSAK
03:24
GÜNEŞ
05:25
ÖĞLE
13:13
İKİNDİ
17:11
AKŞAM
20:48
YATSI
22:39
İstanbul
Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Künye
Abonelik
E-Gazete
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
Namaz Vakitleri
WhatsApp: 0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Emlak
Ramazan
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Teknoloji
Dünya
Spor
Aktüel
Otomotiv
Sağlık
Medya
Yaşam
Eğitim
Biyografi
Tümü
Tarih
Hicri Yılbaşı
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
Darbeci Sisi'den küstah Türkiye açıklaması
ABD'den yeni Katar açıklaması
Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü kurmaca çıktı!
Pepe Beşiktaş'tan dünyaları istedi!
Sözde adalet yürüyüşüne FETÖ'den destek
Sürücüler gece boyunca trafikte kaldı
Hamas'tan Müslümanlara çağrı: Meydanlara inin!
Kudüs Günü'nde flaş çağrı: Kudüs ordusu kurulsun!
Katar FETÖ'cüleri sınır dışı etti!
Emekliler 3 Temmuz'a kilitlendi
ABD piyonlarının derdi Katar değil, Türkiye!
ABD’nin sözünün takipçisi olacağız
Katar ambargoyu Türkiye ile deliyor
Ramazan Bayramı ve Peygamberimizin Bayramı
'Fransa'yı Nazilerin elinden biz kurtardık'
ABD'de F-16 kaza yaptı!
Londra'da 5 büyük binada yangın tahliyesi
Otobüs şoförlerinden etekli protesto!
BAE ne yapacağını şaşırdı! Katar’a ‘talep...
Bakan Soylu: Biz iftar yaparken 5 terörist...
Evsiz adama iğrenç şaka!
Yaya alt geçidinde uyumakta olan evsiz adama yapılan sözde şaka, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde evsiz adam yaşadığı korku ile panik içinde kaçıyor.
24 Haziran 2017 Cumartesi 10:48
Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 10:48
http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
Ad Soyad
E-posta
Yorum Yaz
Bugünkü Akit
Dünya
ABD piyonlarının derdi Katar değil, Türkiye!
Gündem
ABD’nin sözünün takipçisi olacağız
Siyaset
Kılıçdaroğlu da Kandil’in atıkları da 'Rabia’yı bilmez
Aktüel
Son cuma camiler doldu taştı
Ekonomi
Katar ambargoyu Türkiye ile deliyor
Bugünkü Yazılar
Abdurrahman Dilipak
Bayramımız mübarek olsun!
Ahmet Varol
Kushner’in ilk irtibatları
Ali Karahasanoğlu
Çuvaldızı kendimize iğneyi başkasına...
Latif Erdoğan
Hastanedekırk gün..
Mehmet Koçak
Kılıçdaroğlusuç işliyor
Mehtap Yılmaz
28 Şubat’la ne alakası var Ahmet Taşgetiren?
Sefa Saygılı
Ilımlı alkol almak zararsız mı?
Sinan Burhan
“Polis, CHP’lileri niye dövmüyor ki!” diyen medya
Yaşar Değirmenci
Bayramınızı Tebrik
Yavuz Bahadıroğlu
“Ramazan eğlenceleri” ne demek?
Son Eklenen Haberler
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması
Darbeci Sisi'den küstah Türkiye..
Evsiz adama iğrenç şaka!
Rus eti Türkiye pazarına giriyor!
ABD'den yeni Katar açıklaması
Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü kurmaca çıktı!
Lucas Leiva pazarlığı resmen başladı!
İşte Ozan Tufan yeni takımı!
Pepe Beşiktaş'tan dünyaları istedi!
Sözde adalet yürüyüşüne FETÖ'den destek
250 milyar TL cirolu 5 endüstri..
Alçaklar cesaret hapı alıp saldırmış!
Katar FETÖ'cüleri kovdu!
Dolandırıcıların yeni yöntemi pes..
2017 - 2018 Okullar ne zaman açılıyor?..
İki grup arasında bıçaklı kavga! Ölü..
ABD'nin planları suya düşecek! Türk..
Meslekten atılan polislere PKK'lı..
Altı sıfırlı Türk lirası ile büyük..
Katar'dan körfez ülkelerinin..
''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu! Eşim ölünce...
AK Partili belediye başkanı görevden alındı