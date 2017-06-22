İMSAK
03:24
GÜNEŞ
05:25
ÖĞLE
13:13
İKİNDİ
17:11
AKŞAM
20:48
YATSI
22:39
İstanbul
Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Künye
Abonelik
E-Gazete
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
Namaz Vakitleri
WhatsApp: 0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Emlak
Ramazan
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Teknoloji
Dünya
Spor
Aktüel
Otomotiv
Sağlık
Medya
Yaşam
Eğitim
Biyografi
Tümü
Tarih
Hicri Yılbaşı
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
AK Parti'li belediye başkanı görevden alındı!
'Bağdadi'yi öldürdük' demişti... Rusya 'kesin' dedi!
Türk otomotiv devine büyük şok!
Endonezya ve Malezya asker gönderecek...
Asker sayısı arttırıldı... TSK'dan flaş Katar...
Borsada hareketli dakikalar! Yeniden zorluyor
BMP'yi füze ile böyle vurdular...
Türk askerine İdlib yolu gözüktü
Cumhurbaşkanlığından İdlib açıklaması
Esed'e ağır darbe! Çok sayıda ölü var
Almanlar boş durmamış! Beyaz Saray'ı...
Eski TBMM başkanı hayatını kaybetti
Tesadüfen buldular! Gören hayran kalıyor...
Rusya'dan Fransa'ya nota!
Rusya'dan flaş Bağdadi açıklaması
Komşuda isyan çıktı! Her yer çöp kokusu
Teröristlere nefes aldırmıyoruz!
CHP'li belediyede çalışan işçilerden...
Saldırıya uğrayan genç kızın babasından...
2050'de Türkiye'nin nüfusu...
Evsiz adama eşek şakası yaptılar!
Yaya alt geçidinde uyumakta olan evsiz adama yapılan sözde şaka, güvenlik kamerasına yansıdı.
22 Haziran 2017 Perşembe 14:02
Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 14:02
evsiz adam
eşek şakası
Ad Soyad
E-posta
Yorum Yaz
Bugünkü Akit
Medya
İşte Doğan’ın ‘adalet’i
Aktüel
Davulcu geliriyle 23 yetim çocuğu giydirdi
Gündem
‘FETÖ ile buluşmadım’ yalanı
Gündem
"Fettullah Gülen bir numaralı terörist"
Aktüel
Kadir Gecesi ihya edildi
Bugünkü Yazılar
Abdurrahman Dilipak
Şûralara dikkat
Ahmet Can
Bizi 300 Spartalı değil 400 tuvaletçi kurtaracak!
Ahmet Varol
Suud’da veliaht değişikliği
Ali Erkan Kavaklı
Meleklerin dünyası
Ali Karahasanoğlu
CHP; Ankara’da “adalet”, Küçükçekmece’de “azami ceza” istiyor!
Atilla Özdür
İftar menüsü imiş…
Hüseyin Öztürk
Gazi Süleyman Paşa Camii ve çocuklar
Mehtap Yılmaz
Bülent Arınç “arabuluculuk” yapacakmış!
Son Eklenen Haberler
AK Parti'li belediye başkanı görevden..
Flaş gelişme! Katar ekibi Qatar SC..
İlk doğalgazı göndermeye başladılar...
Hakkımı helal etmiyorum!
'Bağdadi'yi öldürdük' demişti... Rusya..
Hollanda Başbakanı'ndan Türkiye..
THY'den bayram yolcularına acil çağrı
Abdullah Avcı: Emre Belözoğlu dünyanın..
Borsa rekorunu tazeledi
180 Milyon TL'ye rekor fiyatla..
Şam'daki çatışmalarda 25 rejim askeri..
Borsa'dan yeni rekor! Tüm zamanların..
Kırmızı bültenle aranan kişi..
Sepetçiler Kasrına Kurulan İftar..
Trump'ı "psikopat" olarak tanımladı
Salgın gittikçe büyüyor... ölü sayısı..
Türk otomotiv devine büyük şok!
3 Arakanlı Müslüman öldürüldü
Endonezya ve Malezya asker gönderecek...
O Avrupa ülkesinin askerleri Türkçe..
Köksal Toptan'a kritik görev!
Yemek şirketinin çalışanından kan donduran itiraflar!
‘Türkiye Afrin’e giriyor’
İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!