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Evsel atıklardan 50 bin haneye elektrik üretilecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi evsel atıklardan elektrik üretimine başladı.

03 Kasım 2017 Cuma 08:08
Evsel atıklardan 50 bin haneye elektrik üretilecek

Malatya Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı Malatya Entegre Çevre Projesi kapsamında elektrik üretimine başlandı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplamda 50 bin hanenin aydınlatma ihtiyacına eş değerde 10 megavat elektrik üretilecek projede, Gazifikasyon Yakma Tesisi'nin devreye girmesiyle ilk etapta 4 megavatlık elektrik üretimi gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Alican Bozkurt ve ilgili şube müdürleri Malatya Entegre Çevre Projesi Gazifikasyon Yakma Tesisi'nde incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çakır, ziyaret sonunda yaptığı konuşmada, Malatya Entegre Çevre Projesi'nin Türkiye’de ilk olma özelliği taşıdığını belirtti.

İl genelinde toplanan evsel katı atıkların 4 ayrı prosesten geçirilerek bertarafının yanı sıra 3 farklı teknoloji ile elektrik enerjisi üretileceğini belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Katı atık vahşi depolama sahamızda halihazırda 10 bin hanenin aydınlatmasına eş değerde saatte 2,2 megavatlık elektrik enerjisi üretilmektedir. Malatya Entegre Çevre Projesi kapsamında saatte yaklaşık 10 megavat elektrik enerjisi ile birlikte toplamda 12 megavat elektrik enerjisi üretilecek. Üretilecek olan bu elektrik enerjisi ile 60 bin hanenin aydınlatma ihtiyacı karşılanabilecektir."

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 08:08
  1. Malatya Büyükşehir Belediyesi
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