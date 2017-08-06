Evsel atıklar ekonomiye dönüyor

Ödüllü GEKAP projesiyle atıkların ekonomiye kazandırılması ve çevre bilincinin yerleşmesinde adeta çığır açan Gebze Belediyesi, yeni bir geri kazanım projesine daha imza atıyor. Pelitli Mahallesi’nde kurulan tesiste, evsel atıklardan organik gübre üretimine başlandı. Pilot uygulamaların devam ettiği proje, gübre üretim aşamasının 24 saate düşürülmesiyle dikkat çekiyor.

Çevreye duyarlı birçok projeye imza attıklarını dile getiren ve organik gübre üretimi çalışmaları hakkında da bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Gebze Belediyesi olarak her alanda geri dönüşüme büyük önem veriyoruz. Belediyemiz atık yönetimi konusunda uyguladığı geri kazanım ve kaynağında ayrı toplama çalışmalarının yanı sıra evsel atıklardan katı organik gübre üreterek, atık yönetiminde bir ilke imza atmış bulunuyor. 3 ile 6 aylık safhaları alan geleneksel kompost üretimden farklı olarak bu çalışmamızda üretim sürecini 24 saat gibi kısa bir zamana indiriliyor. Bu sistem sayesinde artık; çöpler çöp olmaktan çıkıyor ve organik gübre halini alıyor. Atıkların çevreye verdiği zararın önüne geçmenin yanı sıra atıklar insanlara yararlı hale getiriliyor” dedi.

Pilot bölge olarak Pelitli Mahallesinde üretime geçirilen evsel atıkların katı organik gübreye dönüştürüldüğü merkezde ayda 150 ton organik gübre üretimi gerçekleşiyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca kimyasal gübrelerin kullanımının yasaklanmasıyla çay üreticilerinin yoğun talep gösterdiği katık organik gübrelerden alınan ilk verileri oldukça başarılı. Gebze’de günlük ortalama 300-350 ton evsel atığın toplandığını ifade eden yetkililer, bu proje sayesinde ilerleyen zamanlarda tüm evsel atıkların geri dönüşüme kazandırılarak organik gübre haline getirileceği bilgisini verdi.

İHA