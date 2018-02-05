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Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’

İstanbul’da 18 yaşından küçük kızların bir hastanede doğum yaptıkları iddiaları ve sonrasında yaşananlarla ilgili gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 02:59
Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’

İşte Karahasanoğlu’nun yazısının ilgili bölümü:

İstanbul’da bir hastanede.. 18 yaşından küçük kızların doğum yaptıkları bilgisi yayılınca.. Kızılca kıyamet koptu..

İstanbul Valiliği topa tutuldu.

Hastanenin yetkilileri linç edildi..

Savcılık bile, yargısız infazdan nasibini aldı..

Tabii ki nikâh dışı, rıza dışı, gayriahlaki birliktelikler var ise, tasvip etmemiz mümkün değil..

Ama tarafların rızası ile..

Herhangi bir hile veya aldatma olmaksızın..

Hem eşlerin, hem ailelerinin onayı ile kurulmuş, 15 yaşından büyüklerin evliliklerinin, sırf “resmi nikah kıyılamadığı” için suçmuş gibi gösterilmesi, hastaneye doğum için gelenlerin savcılığa bildirilmemesinin de ayrıca “kamu görevlisinin öğrendiği suçu bildirmeme” suçu olarak nitelendirilmesi, bence küçüklerin korunması amacına matuf bir kampanya değil.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 02:59
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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