Evlilik programları yerine o programlar geliyor!

İşte Altaylı yazısındaki ilgili kısım;

Televizyon kanalları "yeni yayın döneminde" yani eylül ayından itibaren "evlendirme programları"nı noktalayıp, o programlar yerine aynı kadrolarla "barıştırma" programları yapacaklarmış.

Yani kavga eden, ayrılan ya da ayrılmak üzere olan çiftleri stüdyoya getirip barıştırmaya çalışacaklarmış. Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir format daha önce denendi. Sinan Çetin'in sunuculuğunda, sorunlu çiftler barıştırılmak istendi.

"HİÇ BAŞLAMAYIN"

Ve yarın öbür gün gazetelerde, "Esra Erol'un barıştırdığı çiftte acı son. Kocası barıştığı eşini öldürdü" gibi haberler görebiliriz. Bunun vicdani ve hukuki sorumluluğu ağır olur.

Bence başlamadan önce iyi düşünün.

Hatta hiç başlamayın.