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Evlilik programları yerine o programlar geliyor!

Skandalların eksik olmadığı izdivaç programlarının yeni sezonda ekranda olmayacağını duyuran gazeteci Fatih Altaylı, "Aynı ekipler bu kez barıştırma programları yapacak." dedi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 16:26
Evlilik programları yerine o programlar geliyor!

İşte Altaylı yazısındaki ilgili kısım;

Televizyon kanalları "yeni yayın döneminde" yani eylül ayından itibaren "evlendirme programları"nı noktalayıp, o programlar yerine aynı kadrolarla "barıştırma" programları yapacaklarmış.

Yani kavga eden, ayrılan ya da ayrılmak üzere olan çiftleri stüdyoya getirip barıştırmaya çalışacaklarmış. Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir format daha önce denendi. Sinan Çetin'in sunuculuğunda, sorunlu çiftler barıştırılmak istendi.

"HİÇ BAŞLAMAYIN"

Ve yarın öbür gün gazetelerde, "Esra Erol'un barıştırdığı çiftte acı son. Kocası barıştığı eşini öldürdü" gibi haberler görebiliriz. Bunun vicdani ve hukuki sorumluluğu ağır olur.

Bence başlamadan önce iyi düşünün.

Hatta hiç başlamayın.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 16:26
  1. evlilik programları
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