Evlilik programları meğer yeni değilmiş... İşte belgesi!

Günümüzde artık çığırından çıkan ve ekranda milyonlarca izleyicinin önünde uygun bir eş bulabilmek için çaba sarfedenleri yadırgayanlar ya da evlilik programlarını tartışma konusu yapanları çok şaşırtacak tarihi bir vesika ortaya çıktı. “Evlilik programlarının atası” tarihin tozlu sayfalarından bugüne taşındı. Meğer “dönemin Esra Erol’u”, televizyonsuz eski zamanların sarı sayfalarıymış.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, 1920 yılına dair Şehir dergisinin "Evlilik Talepleri" bölümünü Twitter hesabından paylaştı.

1920 yılına dair Osmanlıca Şehir dergisinde yer alan "İzdivaç Talepleri" bölümü, bugünün evlilik programlarının işlevini görüyordu adeta. Deyim yerindeyse uygun eşlerin bir araya gelip tanışması dergi sayfalarında başlamış…





Eş adayları dergiye yazdıkları mektuplarla kendilerini tanıtıp, şartlarını sıralıyor, bugünün tabiriyle "kriterlerini" açıklıyorlar.

Kimi "Müstakbel zevcimin asabi olmaması, işret istimal etmemesi, evine hakiki…" diyor, kimi kadın adaylar uzun süren savaşlar sebebiyle asker eş istemiyor, erkek adaylar okumuş, bir musiki aleti çalan eş tercih ediyorlar.

Eş adayları mesajlarının sonunda posta adreslerini de yazarak evlilik için taliplerinden önce mektup bekliyorlar.

Bugün ekran önünde eş adayları bir araya gelirken, o dönem talipler dergi idaresi tarafından görüştürülüyorlar.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, 1920 yılına dair Şehir dergisinin "Evlilik Talepleri" bölümünü Twitter hesabından paylaştı.





Dergide eş arayanların ilginç mesajlarından bazıları şöyle:

22 yaşındayım. Namus ehli ve zengin bir zatın mahdumuyum. (…) Müstakbel zevcemin bakire olması ve 16-19 yaşları arasında bulunması, şık ve kibar, musikiden keman, ud veya piyanoya bihakkın aşina olması…

22 yaşında bir dul hanım. Zevcem iki sene evvel iki çocuğumu yetim bırakarak vefat etti. Kendim musikiyi pek sever piyano çalarım. Talibimin keman çalmasını arzu ederim.

22 yaşında yüksek tahsil görmüş hassas bir gencim. Yaşımla mütenasib bekareti ruhiye ve vicdaniye sahibi nezih bir hanımla izdivac etmek istiyorum.

(A haber)