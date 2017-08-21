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Evlilik programları ile ilgili flaş karar!

RTÜK İzleme ve Değerlendirme Daire Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı'dan 'evlilik programları' ile ilgili flaş açıklama.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 13:49
Evlilik programları ile ilgili flaş karar!

Basın İlan Kurumu'nun düzenlediği toplantıda katılımcıların evlilik programları ile ilgili sorusu üzerine Murat Ellialtı,  "Artık evlilik programları olmayacak. Yayıncı kuruluşlar ile görüştük yeni dönemde evlilik programı başka formatta yayınlanacak. Geçen dönem benzeri evlilik programları yapanlara çok ağır cezalar verilecek" dedi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 13:49
  1. Evlilik programları
  2. Evlilik programları kaldırıldı mı
  3. son dakika
  4. RTÜK
  • MuhsinMuhsin2 sa önce
    "Artık evlilik programları olmayacak. DİYOR AMA ARKASINA DA ŞUNU EKLİYOR.Yayıncı kuruluşlar ile görüştük yeni dönemde evlilik programı başka formatta yayınlanacak.BAŞKA FORMATTA YAYINLANACAK DİYOR.EVLİLİK PROGRAMLARI OLMAYACAK BAŞKA FORMATTA EVLİLİK PROGRAMLARI DEVAM EDECEK DİYOR YAHU BU AKLIMIZLA ALAY MI EDİYOR???
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