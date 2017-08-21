Evlilik programları ile ilgili flaş karar!
RTÜK İzleme ve Değerlendirme Daire Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı'dan 'evlilik programları' ile ilgili flaş açıklama.21 Ağustos 2017 Pazartesi 13:49
Basın İlan Kurumu'nun düzenlediği toplantıda katılımcıların evlilik programları ile ilgili sorusu üzerine Murat Ellialtı, "Artık evlilik programları olmayacak. Yayıncı kuruluşlar ile görüştük yeni dönemde evlilik programı başka formatta yayınlanacak. Geçen dönem benzeri evlilik programları yapanlara çok ağır cezalar verilecek" dedi.