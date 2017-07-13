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Evlilik Okulu 5. yılında

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından"Ailemi Seviyorum" projesi kapsamında yaklaşık 5 yıldır düzenlenen Evlilik Okulu'nda 33. dönem eğitimleri başladı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 22:58
Evlilik Okulu 5. yılında

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından "Ailemi Seviyorum Projesi" kapsamında düzenlenen ve yaklaşık 5 yıldır devam eden Evlilik Okulu'nda 33. dönem eğitimleri başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi binasında düzenlenen Evlilik Okulu'nun 33. dönem ilk dersine, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Psikolog Gülay Korkut ve kursiyerler katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Evlilik Okulu’nun Türkiye'ye örnek bir proje olduğunu kaydeden Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, “2012 yılında başlatmış olduğumuz Evlilik Okulu 5 yıldır devam ediyor. 33. dönem eğitimlerimizi sizlerle birlikte başlatıyoruz. Bu güne kadar 1.200 dolayında hemşehrimiz kurslarımıza katıldı” dedi.

‘En önemli sosyal projelerden birisi’

Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, “Türk toplumunun geleceği olan yeni nesiller sağlıklı ailelerde yetişsin istiyoruz. Biliyoruz ki, sağlıklı nesiller, iyi ve ahlaklı nesillerde sağlıklı ailelerle oluşacak” dedi. Evliliğin çok güzel ve hayatta verilen en önemli kararlardan bir tanesi olduğunu kaydeden Değirmenci, “Zorlukları var ama güzellikleri zorluklarından daha fazla. Biz de Sağlıklı Evlilik Okulu ile bu güzel yapıya bir nebze olsun katkı koymak istiyoruz. Amacımız evliliğe giden yoldaki bireyleri hayata hazırlamak” dedi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 22:58
  1. Denizli Büyükşehir Belediyesi
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