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Evliliği bile proje çıktı!

17 Aralık darbe girişiminin başaktörlerinden olan Hüseyin Korkmaz’ın evliliğinin kumpas için bir proje olduğu ortaya çıktı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 08:53
Evliliği bile proje çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ABD’de Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın yargılandığı davada tanıklık yapan eski komiser yardımcısı FETÖ’cü Hüseyin Korkmaz’ın tüm hesap hareketleri ve yurtdışı kayıtlarını mercek altına aldı. Başsavcı vekili Hasan Yılmaz talimatıyla Mali Şube Müdürlüğü polislerinin inceledikleri verilerde Korkmaz’ın evliliğini de FETÖ’nün talimatıyla yapıldığı ortaya çıktı.

6 GÜNDE ONAY ÇIKTI

17 Aralık yargı darbesi girişiminde tüm fezlekeyi hazırlayan isim olan Korkmaz’ın İstanbul Valiliği’ne 31 Ekim 2012 tarihinde müracaat ederek Su Hyun Kim ile evlenmek istediğini belirtti. 6 gün sonra valilik tarafından evlenmelerinde bir sorun yoktur yazısı verildi. 24 gün sonra evlendikleri belirlenen Korkmaz ve Kim evliliklerinin sır perdesini ise uçak kayıtları ortaya çıkardı.

GÜNEY KORE İMAMIYLA AYNI UÇAKTA

Evlilik dilekçesi vermeden bir ay önce Güney Kore’ye giden Korkmaz, 9 Ekim 2012 tarihinde Atatürk Havalimanı’ndan yurda giriş yaptığı tespit edildi. Uçak yolcu isimlerini inceleyen polis FETÖ nün Kore İmamı olarak hakkında yakalama kararı bulunan Eşref Sağlam’ın da aynı uçakta olduğunu tespit etti. Aynı uçakta bulunan iki FETÖ terör örgütü üyesi, her ne kadar yakalanmamak için ayrı koltuklara otursalar da polisin takibinden kaçamadılar. Sabah 04:56:17 ‘de pasaport kontrol bankosuna giren Sağlam’dan tam 25 saniye sonra bankoya bu kez Korkmaz girdi. Hazırlanan raporda “23.11.2012 tarihinde evlendikleri belirlenen şahısların yaptıkları evliliğin FETÖ içinde yaptırılan bir proje evlilik olduğu ve Sağlam’ın bu evliliğe aracılık yaptığı değerlendirilmiştir” denildi.

Kısa süre cezaevinde kalan Korkmaz, önce Kore’ye ardından da ABD’ye geçerek Türkiye’ye yönelik kumpas davasında tanıklık yapmıştı.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 08:53
  1. Hakan Atilla
  2. Hüseyin Korkmaz
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