Evlilere neden "karı-koca" denir?

Kelimeleri yitirmeseydik anlardık belki.. Evlenecek erkeğe eskilerin neden ”koca” dediklerini.

Çünkü “koca” bilge demektir, yüce demektir. Koca demek, dağ demektir...

Ve ne kadar yüce olursa olsun,üstünde kar olmayan dağ eksiktir.

Dağların yücesine kar yağar diye kadına da “kocanın karı” demişler.

Bakma şimdi evlenenlerin“karı-koca” ilan edildiğine.

“Koca ve onun karı” olmalıdır aslında. Yani yüce bir dağ olmalı adam.

Kar gibi pak ve masum olmalı kadın. Örtmeli ve bir ömür, süsü olmalı dağın.

Çünkü üşür tepesinde kar olmayan dağ, Ne kadar yüce olursa olsun, yarım görünür.