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Evlerine dönmesinler diye bakın ne yapıyorlar

Irak hükümetinin, güvenliğin yeterince sağlanmamasına rağmen mültecileri evlerine dönmeleri için zorladığı iddia edildi.

09 Şubat 2018 Cuma 17:58
Evlerine dönmesinler diye bakın ne yapıyorlar

Irak’ta büyük hasar gören ketlerin yeniden inşası için en az 100 milyar dolara ihtiyaç olduğu belirtilirken, hükümetin güvenliğin yeterince sağlanmamasına rağmen mültecileri evlerine dönmeleri için zorladığı öne sürüldü.

Irak, ABD işgalinin ardından yaşanan süreç ve son birkaç yılda yaşanan şiddetli çatışmalardan sonra yaralarını sarmaya çalışıyor. Başta Musul olmak üzere savaşta en çok zarar gören kentlerin yeniden inşasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda şubat ayında Kuveyt’te, uluslararası bir bağış konferansı düzenlenecek. Irak hükümeti ülkenin yeniden inşası için en az 100 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Bu arada savaş nedeniyle yerlerinden olan Iraklıların, güvenliğin yeterince sağlanmamasına rağmen evlerine dönmeye zorlandığı belirtiliyor. Yardım kuruluşları, başkent Bağdat'taki mülteci kamplarında kalanlara, kentlerine dönmek için bir kaç haftalık süre tanındığını dile getiriyor.

Bağdat'taki altı kampta sadece Ninova'dan 13 bin aile kalıyor. Bu aileler evlerine dönmek istemiyor. Zira çoğunun gidecek bir evi dahi yok. Olanlar ise binalarda halen patlayıcılar olmasından endişe ediyor. Mültecilerin kamplarda kalmak istemesinindiğer bir sebebi ise, ağır yıkıma uğrayan bölgelerde sağlık hizmetinin verilememesi.

Irak hükümeti demografik yapının değişmesini engellemek için eve dönüşlerin teşvik edildiğini ancak zorlamanın söz konusu olmadığını savunuyor. UNICEF'in verilerine göre, Musul ve çevresinde yaklaşık 1 milyon çocuk temel sağlık hizmeti alamıyor. Ninova bölgesindeki sağlık kurumlarının ise ancak yüzde 10'unun tam kapasite hizmet verebildiği belirtiliyor. 

 

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 17:58
  1. MISIR
  2. Mısır ordusu
  3. Ninova
  4. . UNICEF

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