Evlerin çatılarına astılar… Sınırdan görüldü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Abyad'da bir eve asılan bez parçaları Türkiye'den de görülebiliyor.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki üst düzey önlemleri ise devam ediyor.

Tel Abyad ilçesinde 6 Eylül 2017'de gümrük binasının üstünde bulunan ABD bayrağı kaldırılmıştı.