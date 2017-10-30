Evlerin çatılarına astılar… Sınırdan görüldü
Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesindekibir eve, terör örgütü PKK/PYD'yi simgeleyen bez parçaları asıldı.30 Ekim 2017 Pazartesi 18:37
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Abyad'da bir eve asılan bez parçaları Türkiye'den de görülebiliyor.
Güvenlik güçlerinin bölgedeki üst düzey önlemleri ise devam ediyor.
Tel Abyad ilçesinde 6 Eylül 2017'de gümrük binasının üstünde bulunan ABD bayrağı kaldırılmıştı.