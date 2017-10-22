Evlenme teklifini reddedince diri diri yaktı!

Korkunç hadise Hindistan'ın Rajasthan kasabasında cumartesi günü gerçekleşti.

Ravi isimli bir adam sevgisine karşılık vermeyen 23 yaşındaki Seema’yı üzerine benzin döküp yaktı. Olay sonrası genç kız, ağır yaralandı.

Ravi’nin teklifini kabul etmeyen genç kız, kendisiyle görüşmek istemediğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen Ravi, babasıyla birlikte korkunç bir plan kurdu. Genç kızı takip eden ikili, kızın ailesinin evde olmadığı anı fırsat bilip zorla kapısına dayandı. Olumsuz yanıt alan Ravi, genç kızın üzerine, yanında getirdiği benzini döktükten sonra yaktı.

Elbiseleri tutuşan genç kızın çığlık atması üzerine genç kızın abisi, olaya müdahale ederek, kızın üzerindeki alevleri söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen ambulansla bölgedeki bir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç kızın saçlarının ve vücudunun büyük bölümünde (%75) yanıklar oluştuğu öğrenildi. Vücudunda ağır yanıklar oluşan talihsiz genç kız, kaldırıldığı hastanedeki ilk müdahalenin ardından vefat etti.

Olayın ardından Seema'nın ailesinde acı büyüktü. Genç kızın babası Kuber Yadav, kızlarına bu acıyı yaşatan Ravi ve babasını canlı canlı yandığını görmek istiyorum! dedi.