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Evlenecek çiftler işçiliği az olan takıları tercih ediyor

Diyarbakır’da evlenecek çiftler takı tercihlerini işçiliği az olan ürünlerden yana kullanmayı tercih ediyor.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:15
Evlenecek çiftler işçiliği az olan takıları tercih ediyor

Diyarbakırlı kuyumcular müşteri potansiyellerinin 'düğünden sonra gelen takıları satabilirim' düşüncesinde olan çiftler olduğunu belirterek, "Satışlarımız geçen yıl daha iyiydi. Müşterilerimiz sattığında zararı olmayacak ürünleri tercih ediyor" dedi.

Düğün sezonunun açılmasıyla beraber hareketlenmesi düşünülen altın piyasası geçen yıla oranla bu sene Diyarbakır’da durgun. Diyarbakırlı kuyumcular, takı almaya gelen evlenecek çiftlerin de işçiliği az olan ve sattığında zararı olmayacak ürünleri tercih ettiğini ifade etti. Merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi Kuyumcular Çarşısında 25 yıldır kuyumculuk yapan Necati Boz, altın fiyatlarının yükseliş veya düşüşünde düğün sezonlarıyla ilgili bir durum olmadığını vurgulayarak, "Şu anda altının fiyatı düşük sayılır. 2013 yılında 61 bin dolara aldığımız bir kilo altını bugün 39 bin dolara alıyoruz. Altın fiyatlarını belirleyen en önemli özellik, Amerika Merkez Bankası'nın (FED) aldığı kararlardır. FED ne karar alırsa onstaki fiyat oynamaları altına yansıyor. Bizim Türkiye’deki düğün sezonu ile veya Hindistan’ın alımıyla alakalı bir durum değil, fon piyasalarının yüklü miktarda altına yönelmesiyle alakalı bir durum" diye konuştu.

"Eskiden insanlar beğendikleri şeyleri alırdı"

Eskiden insanların beğendikleri şeyleri aldığını ifade eden Boz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi o durum yok. Bir gelinliğe 2 bin TL kira öderken bizim sattığımız 15 bin TL’lik bir takımda 2 bin TL’lik veya bin TL’lik zarar onlara çok geliyor. Bu yüzden işçilik olmayan ürünlere yöneliyorlar. Şuanda müşteri potansiyelimiz işçiliği az olan ürünleri tercih eden, sattığında zararı göze alamayan ve düğünde gelen takıları satabilirim düşüncesinde olan müşteriler."

"Geçen yıl satışlarımız daha iyiydi"

Geçen yıl satışlarının daha iyi olduğunu anımsatan Mehmet Şerif Kulaksız ise şunları kaydetti:

"Altın fiyatları ne kadar düşük olursa bizim de alış satışımız o kadar fazla oluyor ve iş potansiyeli yükseliyor. Fiyat yüksek olunca insanlar ne alabiliyor ne satabiliyor. Zaten malı olan yerinde duruyor. Bu seneye nazaran geçen sene satışlarımız daha iyiydi."

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:15
  1. Türkiye
  2. Amerika
  3. Diyarbakır
  4. Merkez Bankası
  5. Hindistan
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