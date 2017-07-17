15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne eniştesi ve arkadaşlarıyla beraber giden 33 yaşındaki alt yapı mühendisi Kütük, elinde sigarasıyla darbeci askerlere karşı direnirken çekilen fotoğrafıyla bir anda sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olmuştu.

ELİNDEKİ SİGARAYI DÜŞÜREMEDİNİZ?

'Siz bu kardeşimizin elindeki sigarayı düşüremediniz, milleti mi düşürecekiniz?' ya da 'Türk olmanın en büyük özelliği darbede olsa elindeki sigarayı bırakmamaktır' gibi farklı capslerle herkesin gönlünde yer edinen Kütük, o fotoğrafın hikayesini anlattı:

"Biz köprüye çıktığımızda yanımızda bir amcayla muhabbet ederek yürüyorduk. 'Amca nasıl olacak, bastırabilecek miyiz?' diye. Amca da 'Evlat, korkma. Onlar Türk askeri. Allah'ın izniyle bir şey olmaz. Bize ateş edecek halleri yok. Ben 60 ve 80 ihtilallerini gördüm. Asker hiçbir zaman vatandaşına ateş etmez' dedi. Biz yaklaşmaya başlayınca bir tane komutanın askere 'Çömelme vazifesi al' dediğini duyduk. Bende amcaya 'Bunlar bak bizi vuracak' dedim. Amca 'Evlat ne vurması. Korkuyorsan geç arkama' dedi. Ben amcaya ne korkması falan derken onlara yaklaşıyorduk. Hainler o esnada ateş ettiler. O amcamızda gögsünden vurularak şahadet şerbetini içti. Herkes bir tarafa dağıldı. Yaralılara müdahale etmeye başladık. Beraber gittiğimiz Yusuf Çiftçi arkadaşımın vurulduğu haberi geldi. Telefonunu aradım başkası açtı. 'Telefonun sahibi vuruldu' dedi. Hemen hastaneye gittim. Hastaneye giderken arabama 3 tane de yaralı aldım. Bir tanesi arabamda şehit oldu. Yusuf'u buldum. 'Burada yapılacak bir şey yok. Sen git mücadaleye devam etti' dedi. Ben de arabaya bindim köprüye gittim. Arabada sigaramı yakmıştım. Araçtan inip yürümeye başladığımda hainler ateş açtı. Ben de yere yattım. Sigara da elimde kaldı. Diğer elimde de telefonum vardı. Enişteme ulaşmaya çalışıyordum. Kız kardeşim doğum yapıyormuş, onun yanına gitmesi gerektiğini söylüyordum. O da bana 'Benim eşimse senin de kız kardeşim. Sen git götür' dedi. Telefonda ben gitmem sen git diye konuşurken eniştem 'Burası daha önemli, insanların bize ihtiyacı var. Yaralılara yardım ediyorum. O da evde doğursun' diyerek telefonu suratıma kapattı."

YENİ ŞAFAK