'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
Şeyh Ahmet Yasin Bursevi, Batı’nın bölgemize yönelik politikalarına tepki göstererek öz eleştiride bulundu. Kendisinin de de savaşın içinde olduğunu ifade eden Bursevi, “Eğer bir gece kalkıp da Emir Sultan Hazretleri gibi bir askere yardıma edemiyorsam. Bir topçunun tankını ben ateşleyemiyorsam. Bir uçağın pilotunun yanına binip evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam. Ve buna rağmen sarıkla cübbeyle dolaşıyorsam, yazıklar olsun bana.” dedi.
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