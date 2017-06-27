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Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni transferi

Bir dönem Fenerbahçe’de de forma giyen Issiar Dia, Evkur Yeni Malatyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

27 Haziran 2017 Salı 01:15
Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni transferi

Süper Lig’in yeni takımlarından olan Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Fransız oyuncu Issiar Dia ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen Dia son olarak Fransa Lig 1’de Nancy forması giydi. 30 yaşındaki Issiar Dia ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıklayan Kulüp Başkanı Adil Gevrek, transfer konusunda oldukça titiz davrandıklarını ve takıma uyum sağlayacak isimler üzerinde durduklarını söyledi. Doğru ve nokta transferler yaptıklarını kaydeden Gevrek, son olarak Fransa’da başarılı bir grafik çizen Dia ile sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Nancy forması altında geçen sezon 30 maça çıkan Issiar Dia, 8 gol 3 asistlik performansla oynadı.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 01:15
  1. Fenerbahçe
  2. Malatya
  3. Fransa
  4. Malatyaspor
  5. Nancy
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