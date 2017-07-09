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Evkur Yeni Malatyaspor’dan Malatyaspor’un eski kaptanına görev

Geçmişte Malatyaspor’un takım kaptanlığını yapmış ve Türkiye profesyonel liglerinde çeşitli kulüplerde forma giymiş Malatyalı antrenör Tuncay Selçuk, Evkur Yeni Malatyaspor’da alt yapı antrenörlüğü görevine getirildi.

09 Temmuz 2017 Pazar 22:01
Evkur Yeni Malatyaspor’dan Malatyaspor’un eski kaptanına görev

Evkur Yeni Malatyaspor’da Süper Lig’e çıkılması nedeniyle alt yapıda yapılması düşünülen kurumsallaşma çalışmaları kapsamında ilk olarak Malatyaspor’un eski takım kaptanı Tuncay Selçuk alt yapı antrenörlüğüne getirildi.

Yeni görevine başlayan Tuncay Selçuk’un Alt Yapı Sorumlusu Murat Uçkun’un altında küçük yaş kategorisi antrenörü olarak görev alacağı belirtildi.

Tuncay Selçuk futbolculuk kariyeri boyunca Hatayspor, Muşspor, Beylerbeyi, Karamanspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Dersimspor ve Orduzuspor takımlarında forma giydi.

Tuncay Selçuk geçen sezon Malatyaspor eski teknik direktörlerinden Hayati Palancı’nın yardımcısı olarak Dersimspor’da görev yaptı.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 22:01
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