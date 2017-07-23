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Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni transfer Barazite takımını tribünden izledi

Evkur Yeni Malatyaspor’un Hollanda 1. Lig takımı Utrecht’ten kadrosuna kattığı Nace Barazite, takımının Boluspor ile oynadığı hazırlık maçını tribünden izledi.

23 Temmuz 2017 Pazar 18:33
Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni transfer Barazite takımını tribünden izledi

Süper Lig’in yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor’a imza atan Barazite, yeni takımının hazırlık maçını izledi. Faslı asıllı Müslüman oyuncuya maçı izleyenler büyük ilgi gösterirken, başarılı 10 numara bu ilgiyi karşılıksız bırakmadı. Yeni Malatyasporlu taraftarların tezahüratına el sallayarak cevap veren Barazite, maçın öncesi ve devre arasında soyunma odasına inerek arkadaşlarıyla birlikte Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın verdiği taktikleri dinledi.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 18:33
  1. Malatya
  2. Bolu
  3. Hollanda
  4. Ertuğrul Sağlam
  5. Boluspor
  6. Fas
  7. Malatyaspor
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