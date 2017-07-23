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Evkur Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Sağlam’dan yönetime transfer mesajı

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Boluspor ile oynadıkları ve 2-0 kazandıkları maçın ardından yaptığı açıklama, “Çok eksiğimizin olduğu kesin. Dolayısıyla lige de çok fazla zamanımız kalmadı. Bu kısa zaman içerisinde bu eksiklerimizi gidermek zorundayız. İçeride hala eksiğimiz var” dedi.

23 Temmuz 2017 Pazar 18:43
Evkur Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Sağlam’dan yönetime transfer mesajı

Sarı siyahlı takımda sezon başı göreve getirilen Teknik Direktör Sağlam, transfer çalışmalarındaki memnuniyetsizliğini dile getirerek, yönetime acilen oyuncu alınması gerektiği mesajını verdi.

“Kadro kalitesini yükseltmemiz lazım”

Eksiklerinin olduğunu ve en kısa zamanda bu eksiklikleri gidermek zorunda olduklarını kaydeden Sağlam, “Bu tür hazırlık maçlarını yapmamızın sebebi fiziksel anlamda nereden nereye geldik, sistem ve taktik ile ilgili neler kazandık bunları görebilmek. Bir de tam anlamıyla tanıyamadığımız oyuncular var, onları da görebilmek. Karşılaşmada güzel şeyler oldu ama çok eksiğimizin olduğu kesin. Dolayısıyla lige de çok fazla zamanımız kalmadı. Bu kısa zaman içerisinde bu eksiklerimizi gidermek zorundayız. İçeride hala eksiğimiz var. Defansif olarak takım halinde defans konusunda sıkıntılarımız var. Ofansif üretkenlik konusunda sıkıntılarımız var. Kadro kalitesini yükseltmemiz lazım. Halen 3 yada 4 tane çok iyi oyuncuya ihtiyacımız var. Bunları da bu zaman içerisinde halletmeye çalışacağız. Verimli bir maç oldu. Hatalarımız da var ama bunları da azaltmaya çalışacağız” diye konuştu.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 18:43
  1. Malatya
  2. Bolu
  3. Ertuğrul Sağlam
  4. Boluspor
  5. Malatyaspor
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