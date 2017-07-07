Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Evkur Yeni Malatyaspor’da Sportif Direktör Ravcı’dan transfer açıklaması

Süper Lig takımı Evkur Yeni Malatyaspor’un sportif direktörü Ali Ravcı transferle ilgili yaptığı açıklamada, “İlk 11’de oynayabilecek bizi sırtlayabilecek isimlere ihtiyacımız var” dedi.

07 Temmuz 2017 Cuma 19:16
Evkur Yeni Malatyaspor’da Sportif Direktör Ravcı’dan transfer açıklaması

Kamp çalışmaları ve transfer görüşmeleri hakkında bilgiler veren sportif direktör Ali Ravcı, takımın toplanma sürecinin biraz uzadığını ancak ikinci etapta bunu telafi edebilecek durumda olduklarını söyledi.

“Takım birlikteliğinin yavaş yavaş oluştuğunu görüyoruz”

Bolu’da futbolcuların ve teknik heyetin ideal bir ortamda kamp yaptığını belirten Ravcı, “Yeni bir ligde yeni bir kadro ve teknik heyetle mücadele edeceğiz. Tabi çok sayıda yeni futbolcu arakadaşımız aramıza katılıyor. Yeniden takım olup, otelde sahada, yemekte kaynaşmak biraz zaman alacak. Bu anlamda hemen takım birlikteliğinin yavaş yavaş oluştuğunu görüyoruz. Tabii bunda Ertuğrul hocamızın etkisi çok büyük. Onun dışında tam ideal kamp kadromuz Dia’nın da katılmasıyla oluşmuş olacak. Ve artık diğer alacağımız 7 oyuncuya endeksleneceğiz. Tabii burada şunu çok iyi biliyoruz ki en az 5 ya da 6 tane nokta dediğimiz direk ilk 11’de oynayabilecek bizi sırtlayabilecek isimlere ihtiyacımız var. Süper Lig’de yer alıyorsanız bunun da bir karşılığı var, bedeli var. Belki bütçemiz zorlanıyor ama yönetimimiz gecesini gündüzüne katıyor. Gelecek sezon küme düşme korkusu yaşamamak için sağlam ve az riskli gitmeliyiz. Belki ikinci üçüncü yılımızda ekonomiyi ön planda tutabiliriz ama bu sezon bütçeyi aşmayacak şekilde daha etkili ve sonuç odaklı oyuncularla anlaşmalıyız. Burada yapılan transferleri görmek için henüz erken. Zaten bir çoğu izlenerek alınmış oyuncu. Hazırlık maçları ve TSYD kupası bizim adımıza süreci biraz daha belirginleştirebilecek. Şu an şu iyi bu kötü demek için çok erken” diye konuştu.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 19:16
  1. Malatya
  2. Bolu
  3. Malatyaspor
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hevesleri kursaklarında kaldı... Anayasa Mahkemesi'nden bir ret kararı daha...
    1. Hevesleri kursaklarında kaldı.....
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine..
    3. Erdoğan'dan Japon Başbakan'a sitem: Ne..
    4. Her ziyareti olay... Trump sokakta..
    5. Alman milletvekilleri Türkiye'ye geliyor
    6. Ağaçtan düşen kadın ağır yaralandı
    7. Yargıtay Birinci Başkanı Cirit’ten..
    8. Hacı adayları 'Hac Okulu'nda kutsal..
    9. İşte 15 Temmuz'da camilerde yapılacak..
    10. Trump ve Putin ilk kez bir araya geldi
    11. TBMM Başkanvekili Aydın Türkiye’nin..
    12. Karısını öldüren şahıs cezaevinde..
    13. Kahramanlarımızın isimleriyle yürüdüler
    14. Yakınlarını kaybeden vatandaşlar..
    15. Vali Ustaoğlu, şiddetli fırtınaya..
    16. Aliağa meclisi temmuz ayında ikinci..
    17. Sungurlu’da arazi yangının bilançosu..
    18. Tanker faciasında ölen 2 çocuk toprağa..
    19. Başbakan talimatı verdi o ilçede doğal..
    20. Kırsaldaki çalışmalara sıkı takip
    Esnaf ayaklandı! Avukatlar AVM'ye...
    Esnaf ayaklandı! Avukatlar AVM'ye...
    Sakarya'da Suriyeli hamile kadına tecavüz edip çocuğu ile birlikte öldürdüler!
    Sakarya'da Suriyeli hamile kadına tecavüz edip çocuğu ile birlikte öldürdüler!
    Türkiye'nin operasyonuna ABD'den komik itiraz!
    Türkiye'nin operasyonuna ABD'den komik itiraz!
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'