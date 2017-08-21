Evkur Yeni Malatyaspor’da Rodallega sesleri

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın defansa, orta sahaya ve forvete takviye istemesi üzerine savunma oyuncusu Mina ve orta saha Sadio’yu renklerine bağlayan sarı-siyahlı yönetim şimdi de forvete transferi yapmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor’da beklediğini bulamayan ve ayrılmayı düşünen Rodallega’yı transfer etmek için görüşmelerini sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor’un golcü oyuncuyla anlaştığı, kulübünden ise haber beklediği iddia ediliyor.

Dün Fenerbahçe ile oynanan maçta forma şansı bulamayan Rodallega, maç sonrası sosyal medya hesaplarından Trabzonspor logolarını kaldırarak, kulübü kafasından sildiğinin mesajını verdi.

Evkur Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Sağlam’ın da Rodallega’yı çok istediği ve yönetime transferi bir an önce bitirmesi için baskı yaptığı öğrenildi.