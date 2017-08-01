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Evkur Yeni Malatyaspor’da altyapı tesisleri yenileniyor

Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi altyapıda başlattığı değişim dönüşüm kapsamında tesisleri bakıma alındı.

01 Ağustos 2017 Salı 17:26
Evkur Yeni Malatyaspor’da altyapı tesisleri yenileniyor

Süper Lig’e çıkılmasıyla birlikte harekete geçen Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi, altyapı için betonlaşan zemini sökerek yerine yeni bir sentetik saha yapma çalışmalarına başladı. 10 gün içerisinde tamamlanması planlanan çalışmalar kapsamında, asfalt zeminin üzerine çakıl, ince kum ve keçe tabakaları eklenecek. Böylelikle sentetik zeminin altındaki esneklik artırılmış olacak. FIFA standartlarına uygun yapılacak sahayı İstanbul merkezli bir firma gerçekleştirecek. Yaklaşık 900 bin lira maliyetle yenilenecek saha, Evkur Yeni Malatyaspor altyapısına en az 10 yıl daha hizmet verecek.

“Yönetim kurulumuza teşekkür ediyoruz”

Yapılan çalışmaları büyük bir sevinçle takip eden altyapıdan sorumlu antrenör Murat Uçkun, yıllarca bu günü beklediklerini söyledi. Antrenmanların tümünü İnönü Üniversitesi’ne kaydırdıklarını belirten Uçkun, “Yıllarca konuşuldu ama başlamak bu döneme nasipmiş. Gerçekten artık ihtiyaçlara cevap veremez bir hale gelmişti. 2 haftalık kısa bir süreçte burası spora ve sağlığa uygun bir hale gelecek. Alt yapıdan oyuncu çıkması ve başarı gelmesi için fiziksel eksikliklerimizin giderilmesi gerektiğini hem yönetimimiz hem de biz defalarca ifade etmiştik. Bu geçiş döneminde biraz sıkıntılar olacak antrenman yerlerimizi değiştirdik ama bunlara katlanmaya değer. Alt yapımızın tesis ve saha sıkıntısını çözmek için mücadele eden yönetim kurulumuza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 17:26
  1. İstanbul
  2. Malatya
  3. Malatyaspor
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