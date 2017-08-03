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Evkur Yeni Malatyaspor’da 4 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Evkur Yeni Malatyaspor, 4 futbolcusuna kendilerine kulüp bulmasını söyledi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 13:29
Evkur Yeni Malatyaspor’da 4 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Düzce kampı sonrası yönetime rapor sunan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın orta saha oyuncuları Dialiba, Mba ve forvet oyuncuları Ayite ile Ahmet Aras’ı yeni sezonda kadroda düşünmediğini iletti. Bunun üzerine harekete geçen yönetimin, bu 4 oyuncuya kendilerine kulüp bulmalarını söylediği ifade edildi.

Sağlam’ın düşünmediği oyunculardan Dialiba’nın Samsunspor’a kiralık olarak verileceği söylenmişti. Ancak Senegalli oyuncunun TFF 1. Lig ekibi Giresunspor ile anlaştığı belirtiliyor. Dialiba geçen sezon Evkur Yeni Malatyaspor formasıyla 13 gol kaydetmiş ve istikrarlı bir görüntü ortaya koymuştu. Nijeryalı Mba ise 26 maç ve 2 gollü bir performans sergilemişti. Devre arasında transfer olan Ahmet Aras ve Ayite ise sarı-siyahlı takımda istenileni ortaya koyamadılar. Jonathan Ayite, Malatya ekibinde 8 maçta 3 gol, Ahmet Aras ise 9 maçta 1 gol atabilmişti.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 13:29
  1. Samsunspor
  2. Samsun
  3. Malatya
  4. Düzce
  5. Giresunspor
  6. Giresun
  7. TFF
  8. Nijerya
  9. Ertuğrul Sağlam
  10. Senegal
  11. Malatyaspor
  12. Nijer
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