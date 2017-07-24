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Evkur Yeni Malatyaspor, hazırlık maçında Tuzlaspor ile karşılaşacak

Düzce’de 1. etap kamp çalışmalarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, dördüncü hazırlık maçını yarın TFF 3. Lig ekibi Tuzlaspor ile oynayacak.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:35
Evkur Yeni Malatyaspor, hazırlık maçında Tuzlaspor ile karşılaşacak

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23 günlük bir dönemi geride bırakan sarı-siyahlı takım, yarın hazırlık maçında Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek.

Düzce kampında Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde günü 2 çalışma yaparak geçiren Malatya temsilcisinde gözler yarın Tuzlaspor ile oynayacak hazırlık müsabakasına çevrildi. İlk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor’u 5-0 yenen, ikinci hazırlık maçında Süper Lig ekibi Karabükspor’a 2-0 yenilen, üçüncü hazırlık müsabakasında ise Boluspor’u 2-0’la geçen sarı-siyahlılarda, Ertuğrul Sağlam’ın Tuzlaspor karşısında yeni transfer Barazite’e de şans vereceği öğrenildi.

Evkur Yeni Malatyaspor - Tuzlaspor müsabakası yarın saat 17.00’de Topuk Yaylası Tesisleri’nde oynanacak.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:35
  1. Karabük
  2. Malatya
  3. Adana
  4. Bolu
  5. Düzce
  6. TFF
  7. Ertuğrul Sağlam
  8. Tuzla
  9. Boluspor
  10. Karabükspor
  11. Malatyaspor
  12. Adana Demirspor
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