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Evkur Yeni Malatyaspor altyapısının antrenman sahası yenilendi

Evkur Yeni Malatyaspor altyapısının antrenman sahası sorunu yenilenen sentetik yüzeyle birlikte kısmen de olsa çözüme kavuşturuluyor.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:09
Evkur Yeni Malatyaspor altyapısının antrenman sahası yenilendi

2005 yılında dönemin Malatyaspor Kulüp Başkanı Hikmet Tanrıverdi tarafından yaptırılan ve o tarihten itibaren bir daha yenilenmeyen sentetik çim saha artık ihtiyaçlara cevap veremez hale gelmişti.

Normal şartlarda sağlık açısından 8 yılda bir değiştirilmesi gereken suni çim saha 12 yıl aradan sonra yenilenirken,yeni sahanın altyapının daha verimli çalışmasını katkı sağlayacağı belirtildi. Antrenman sahasında eski zemin tamamen sökülürken, yerine keçe konularak üzerine sentetik çim serimi yapıldı. 15 gün sonra yeniden antrenmanlara açılacak tesis, sporcu sağlığı açısından da daha esnek ve kullanabilir olacak. Yeni suni çim serim çalışmalarını yerinde takip eden altyapı koordinatörü Levent Doğandemir, uzun zamandır kangren olmuş bir soruna çözüm oldukları için yönetime teşekkür etti.

Doğandemir tesisler ve altyapıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bizim için gerçekten zor bir dönem oluyor. Liglerin başlama arifesinde antrenmanlarımızı üniversitede yapıyoruz. Tabi yapılan güzel çalışmaları gördükçe ailelerden ve sporcularımızdan anlayış bekliyoruz. 10-15 gün içinde yenilenen sahamız hazır olacak. Burada 7 kategori ve futbol okulumuz 1 yıl boyunca sayısız idman yapıyor. Haliyle altyapının tüm yükünü çeken bir sahamız. Sağlıklı hale getirilmesi zeminin düzeltilmesi alttan yetişecek sporcularımız için çok önemliydi. Yönetim kurulumuza ve sorumlu yöneticimize teşekkür ediyoruz.”

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:09
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