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Evkur Yeni Malatyaspor 7 transfer daha yapacak

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, transferle ilgili yaptığı açıklamada 7 oyuncu daha alıp transferi noktalayacaklarını söyledi.

02 Temmuz 2017 Pazar 16:48
Evkur Yeni Malatyaspor 7 transfer daha yapacak

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı-siyahlılardaki transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Gevrek, 7 futbolcuyu daha renklerine bağlayacaklarını söyledi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını büyük bir titizlik içerisinde sürdürdüklerini kaydeden Gevrek, "Transferde komitemiz büyük bir titizlik içerisinde hareket ediyor. 7 oyuncu daha alıp, transferi noktalayacağız. Bu oyuncuların dördü defans, ikisi orta saha, biride forvet olacak. Bu transferleri Bolu kampı devam ederken bitirmeyi planlıyoruz. Tabi aldığımız yabancı oyuncuların da önemli yetenekler olduğunu düşünüyorum. Sezon başladığında herkesin oyuncularımızı büyük bir keyifle izleyeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Yeni Malatyaspor’a büyük katkılar sağlayan bir yönetici oldu"

Gevrek, Evkur Yeni Malatyaspor 2. Başkanı Aykut Küçük’ün görevinden ayrılmasıyla ilgili ise, "Aykut Küçük kardeşimiz göreve ilk başladığında uzun süreli yöneticilik yapamayacağını bizimle paylaşmıştı. Takım henüz Süper Lig’e çıkmayı garantilemeden önce bize sezon sonu ayrılacağını söyledi. Aykut Küçük görev yaptığı süre içerisinde Yeni Malatyaspor’a büyük katkılar sağlayan bir yönetici oldu. Kendisi bundan sonraki süreçte de her türlü desteğini esirgemeyeceğini paylaştı. Kendisi Malatyamızın bir değeridir. Bu değerlerin kıymetini bilmeliyiz. İnşallah Aykut Bey bundan sonra da yanımızda olmayı sürdürecektir" diye konuştu.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 16:48
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