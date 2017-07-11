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Evinin penceresinden attığı telefonda bakın ne çıktı!

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı.

11 Temmuz 2017 Salı 18:07
Evinin penceresinden attığı telefonda bakın ne çıktı!

Kırıkkale'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda ByLock kullandığı belirlenen 11 zanlı gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullananlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, M.A.Y, Z.A.S, İ.A.Y, M.A.K, Y.E.B, B.K, M.A, Y.R, R.K, B.K. ve C.T.Ş. gözaltına alındı.

B.K'nin, evinin arandığı sırada pencereden aşağı attığı telefonda ByLock bulunduğu tespit edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 18:07
  1. Bylock
  2. fetö
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